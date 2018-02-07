Из-за отключения сервера толпы предпринимателей осаждают налоговую Львова

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во Львове Государственная фискальная служба сообщила об отключении программы по сдаче налоговой отчетности, толпы предпринимателей не могут сдать отчетность в бумажном виде.

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"В связи с проведением профилактично-регламентных работ на сервере программа приемка отчетности отключена (на неопределенный период)", — такие объявления размещены в налоговых.

Фото facebook.com/igor.zinkevych Во Львовской налоговой толпы предпринимателей и бухгалтеров не могут сдать отчетность

Из-за это уже несколько дней во львовских отделениях ГФС Украины собираются огромные очереди предпринимателей и бухгалтеров. Всем им отказывают в приемке отчетов в бумажном виде, сообщает на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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"Предприниматели Львова уже третий день не могут сдать отчеты, не работает электронная система фиксации отчетности. И третий день большое количество людей ждут чуд, что система заработает. Бумажный вариант работники отказываются принимать. К сожалению, и "горячая линия" не отвечает и не дает понимания, что делать предпринимателям", — возмущен Зинкевич.