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    Общество

    Из-за отключения сервера толпы предпринимателей осаждают налоговую Львова

    (обновлено: )14620
    Отключение системы по регистрации налоговой отчетности привело к огромным очередям во львовских отделениях ГФС. Налоговики пока что не принимают бумажные отчеты.
    Во Львовской налоговой толпы предпринимателей и бухгалтеров не могут сдать отчетность
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Во Львове Государственная фискальная служба сообщила об отключении программы по сдаче налоговой отчетности, толпы предпринимателей не могут сдать отчетность в бумажном виде.

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    "В связи с проведением профилактично-регламентных работ на сервере программа приемка отчетности отключена (на неопределенный период)", — такие объявления размещены в налоговых.

    Фото facebook.com/igor.zinkevych
    Во Львовской налоговой толпы предпринимателей и бухгалтеров не могут сдать отчетность

    Из-за это уже несколько дней во львовских отделениях ГФС Украины собираются огромные очереди предпринимателей и бухгалтеров. Всем им отказывают в приемке отчетов в бумажном виде, сообщает на своей странице в Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.

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    "Предприниматели Львова уже третий день не могут сдать отчеты, не работает электронная система фиксации отчетности. И третий день большое количество людей ждут чуд, что система заработает. Бумажный вариант работники отказываются принимать. К сожалению, и "горячая линия" не отвечает и не дает понимания, что делать предпринимателям", — возмущен Зинкевич.

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