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    Гройсман оценил шансы на продолжение кредитования от МВФ

    Тема:

    Новый транш: в ожидании чуда от МВФ (578)

    (обновлено: )20602
    Премьер Владимир Гройсман сообщил, что Украина в период с 2007 до 2014 года накопила до 50 миллиардов долларов долгов, которые нынешней власти приходится отдавать.
    Владимир Гройсман
    Правительственный портал

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Украина имеет все шансы договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о продолжении кредитования, считает премьер Владимир Гройсман.

    Ранее постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что группа экспертов фонда посетит Киев 12-16 февраля для технических переговоров с властями страны

    "Я считаю, что мы можем рассчитывать на продолжение сотрудничества с МВФ. Поэтому мы сейчас как раз в техническом сотрудничестве по этому вопросу. Я вижу, что это является абсолютно возможным", — сказал Гройсман в комментарии телеканалу "112 Украина".

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    Сайт Президента Украины
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    Он сообщил, что страна в период с 2007 до 2014 года накопила до 50 миллиардов долларов долгов, которые нынешней власти приходится отдавать. По словам Гройсмана, Украине крайне необходима финансовая поддержка международных партнеров до того времени, пока украинская экономика "не станет крепко на ноги".

    Говоря о приезде технической миссии МВФ в Украину и предстоящей совместной работе, Гройсман отметил, что легких переговоров не бывает, но он настроен на конструктивные обсуждения и компромисс.

    Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш на 1,7 миллиарда. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый.

    Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называют разные сроки. В частности, Гройсман говорил о первом полугодии.

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