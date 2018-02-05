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    НБУ оштрафовал иностранную компанию за покупку банка

    (обновлено: )266
    Национальный банк применил меру воздействия к иностранной компании за приобретение существенного участия в банке без согласования регуляторного органа.
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины наложил штраф на иностранную компанию, которая получила существенное участие в одном из украинских банков без согласования НБУ, сообщает пресс-служба регуляторного органа.

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    Размер штрафа составил 730 тыс. грн. При определении размера штрафа НБУ принял во внимание то, что не произошло изменений в составе конечных владельцев существенного участия в банке и размере их участия, а также самостоятельное сообщение банком об изменениях, которые произошли в его структуре.

    Национальный банк отмечает, что приобретение существенного участия в банке без согласования с регулятором является нарушением законодательства. Согласованию подлежит как прямое, так и опосредованное приобретение или увеличение существенного участия более чем предельные пороги в 10, 25, 50 и 75%. Не являются исключением также случаи, когда без изменения конечного владельца существенное участие приобретают новые подконтрольные владельцу компании.

    "В случае приобретения или увеличения существенного участия в банке без согласования НБУ имеет право применять меры воздействия, а именно — накладывать штраф в размере до 10% номинальной стоимости приобретенных акций банка и/или временно запретить право голоса", — говорится в сообщении.

    За указанное нарушение с 2015 года НБУ пять раз штрафовал нарушителей на суммы от 272 тыс. грн до 3,2 млн грн. Кроме того, с 2011 года НБУ применил временный запрет права голоса в отношении 13 человек.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины прогнозирует сокращение золотовалютных резервов на конец 2020 года до 18,6 миллиардов долларов.

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