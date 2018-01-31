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    НБУ отозвал валютные лицензии у трех игроков рынка

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    В НБУ сообщили, что отозваны лицензии у "Первой фондовой брокерской компании", фондовой биржи "Универсальная" и компании "Таргет Трейд".
    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отозвал генеральные лицензии на проведение валютных операций у троих  профессиональных участников рынка ценных бумаг.

    График состояния рынка. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
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    Речь идет о "Первой фондовой брокерской компании", фондовой биржи "Универсальная" и компании "Таргет Трейд", сообщается на сайте регулятора.

    "Первая фондовая брокерская компания" обратилась в НБУ с просьбой об отзыве лицензии по собственной инициативе, а в отношении двух других компаний Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку аннулировала лицензии на проведение профессиональной деятельности на фондовом рынке", — сообщили в НБУ.

    Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Якова Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.

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