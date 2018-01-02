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    В Украине заработал государственный дорожный фонд

    (обновлено: )115
    По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование - с 1 января в стране заработал государственный дорожный фонд.
    Ремонт дороги в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Государственный дорожный фонд с понедельника, 1 января, начал работу в Украине, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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    "Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", – написал он на своей странице в Facebook.

    Министр добавил, что "Укравтодор" теперь отвечает лишь за 50 тысяч километров автодорог, остальные 120 тысяч переданы на баланс областей "с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений".

    "Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", – заключил Омелян.

    Владимир Омелян/Facebook, 1 января 2018

    Ранее директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко заявила, что дорожный фонд будет способствовать финансированию дорожной отрасли в целом, несмотря на статус дорог.

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