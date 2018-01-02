В Украине заработал государственный дорожный фонд

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Государственный дорожный фонд с понедельника, 1 января, начал работу в Украине, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Впервые автодорожная отрасль получит гарантированное государством финансирование. В этом году – это почти 33 млрд грн плюс отдельное дополнительное финансирование ряда ключевых магистралей более 14 млрд грн", – написал он на своей странице в Facebook.

Министр добавил, что "Укравтодор" теперь отвечает лишь за 50 тысяч километров автодорог, остальные 120 тысяч переданы на баланс областей "с гарантированным финансированием из дорожного фонда в объеме 35% от его поступлений".

"Теперь каждый имеет право и должен требовать от власти качественных дорог, а не кивать разочарованно на Киев", – заключил Омелян.

Владимир Омелян/Facebook, 1 января 2018

Ранее директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко заявила, что дорожный фонд будет способствовать финансированию дорожной отрасли в целом, несмотря на статус дорог.