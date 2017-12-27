Землянский: отказ от импорта энергоносителей нам же дорого обойдется

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Стоимость природного газа по контракту на поставку между "Газпромом" и "Нафтогазом" снизится и будет равна цене на одном из европейских газовых хабов. Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев. Соответствующее решение принял Стокгольмский арбитраж.

Впрочем, Украине придется выплатить два миллиарда долларов долга "Газпрому". А условие "бери или плати" никто не отменял, просто норму снизили. И с 2018 года мы должны брать не менее пяти миллиардов кубов газа в год — таковы предварительные выводы по решению арбитража.

Так что же выиграла Украина в Стокгольмском арбитраже, и как это повлияет на наше газовое будущее, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Президент Украины Петр Порошенко назвал решение Стокгольмского суда "историческим, потому что Украина получила настоящую энергонезависимость". Действительно ли, мы уже энергонезависимые, или изменения будут в будущем по результатам этого решения?

— Для рядового потребителя никаких изменений не будет. Что касается "исторической перемоги", тут есть проблема: наше руководство в качестве целеполагания, когда говорит об энергетической независимости, ставит отказ от импорта какого бы то ни было вида энергоносителей. Любой нормальной стране с развитой экономикой, не только европейской, я постоянно привожу в пример Южную Корею, когда на 93% зависит от импорта энергоносителей всех видов. Уголь, нефть, газ — все завозится туда, причем страны Тихоокеанского региона, они премиальные, там все дороже. Тот же газ на сто долларов дороже за тысячу кубов, чем он продается в Европе.

Так вот, до тех пор, пока у нас в качестве приоритета будет стоять отказ от импорта… простите, мы далеко не уйдем и никаких исторических побед не получим, потому что любая развитая экономика, любой развитый промышленный сектор, он требует значительного объема энергоносителей. Будь то первичные, в виде газа, либо нефтепродуктов… Или вторичные, уже в виде электроэнергии, которая произведена из того же газа, угля, мазута. В любом случае, вопрос, насколько промышленность эффективно — и население в том числе — использует вот эти вот ресурсы, вот это должно являться основой энергетической независимости страны. Правительство должно у себя на лбу написать: "Энергоэффективность как цель энергонезависимости". А не отказ от российского газа, от белорусских нефтепродуктов, опять же, от российского угля, от российских ТВЭЛов, потому что по определению этого не может быть, потому что исторически так сложилось, что энергетика украинская являлась составной частью СССР, и доказывать сейчас обратное, что мы можем реки повернуть вспять… мы же помним, чем это все закончилось 50 лет назад. Вот я боюсь, что и здесь будет та же самая история. То есть, невозможно отказаться. Как с углем, например, мы там купили уголь в США, или купили уголь в ЮАР. А кто у нас крупнейший производитель антрацита в мире? Россия. Кто пошел на эти рынки? Россия. Кто пошел к тем, у кого не хватило, у кого перехватила Украина? Пошла Россия.

Мы живем в глобальном мире! Мы покупаем газ реверсом, но это российский газ. Нельзя сейчас построить коммунизм в отдельно взятой стране. Сто лет прошло уже, как бы мир немножечко ушел от этого, и глобальная экономика существует уже достаточно давно, и её правила, принципы. А все остальное — это политика, это популизм, это внутренние разборки, внутренняя грызня, это попытка перенаправить финансовые потоки с одной финансово-промышленной группы на другую финансово-промышленную группу, не более того. Если мы серьезно подходим к этим вопросам и смотрим глобально на ситуацию, то никуда нам не деться от взаимозависимости мира, в том числе или в первую очередь в энергетическом секторе.

Что будет означать этот новый смысл условия "бери или плати"? Там снизили количество газа, который мы должны выкупать, до пяти миллиардов.

— Там сократили объемы, но логично, что страна, которая потребляет, в этом году немножечко отскочила промышленность, то есть пик был в прошлом 9,6 миллиарда кубов за 2016 год потребила промышленность, всего против 18 в том же 2013 году, не самом успешном.

Это не за счет энергоэффективности?

— Нет, это сокращение реального сектора и промышленного производства. В этом году будет на миллиард больше, уже на миллиард больше за 11 месяцев. Я думаю, тенденция сохранится, то есть мы увидим где-то 10 миллиардов. Но основной потребитель импортного газа – это промышленность, потому что население с теплокомунэнерго потребляет порядка четырех миллиардов импортного, именно импортного газа, мы говорим. Почему я и говорю, что вопрос, откуда какой газ, ведь это вопрос в том, это вопрос экономики. Если у вас эффективная экономика, на Германию посмотрите еще раз, Япония, Южная Корея – страны, которые импортируют, у них нет своей собственной добычи, они еще и нам умудряются поставлять, например, 30%, более, 35 даже газа пришлось Германии.

Контракт действует до 2019 года, то есть еще год мы должны "брать или платить" пять миллиардов кубометров газа у "Газпрома"?

— По-хорошему, это должно было быть и в 2015, и в 2016 году. Заявления наших руководителей о том, смотрите, мы 100500 дней живем без российского газа. Ребята, у вас контракт с "Газпромом". У вас могут быть какие-угодно политические отношения. Вы можете 250 раз считать Россию агрессором, у вас подписан контракт, который может быть разорван только двумя сторонами в переговорном процессе. Вы же транзит продолжаете. Вы же конфеты продаете? Почему, собственно говоря, вы не покупаете газ? Вот о чем идет речь. Или удобрения. Удобрения, кстати, тоже закупаются в России. То есть у вас процесс торговли идет, у вас торговые отношения не остановлены, у вас дипотношения не разорваны. У вас действует большой договор о дружбе 1997 года, который никто не денонсировал. Почему не исполняете газовый контракт? Вы же кричите, что вы хотите, чтобы "Газпром" и дальше транзитировал газ. Значит, надо что-то здесь решать. Стокгольмский арбитраж просто исходил из принципов римского права – контракты, то есть им абсолютно все равно, какие у вас взаимоотношения, любит Путин Порошенко, не любит Порошенко Путина. Вы формально не находитесь в состоянии разорванных отношений, соответственно, вы формально должны выполнять все эти документы, которые подписаны между двумя государствами, как бы вам этого не хотелось или тогда не выдвигайте претензий.

Что будет после того, как этот контракт будет исчерпан? Есть шансы, что мы можем не переподписывать? Есть у нас возможность диверсифицировать поставки газа без учета контрактов?

— Если мы вспомним 2015 год, Яценюк, тогда еще премьер, говорил, что это идеальная схема, когда мы 50% газа берем в Европе, 50% в России. Есть чисто экономический резон. Прямой контракт, если у вас заключен длительный долгосрочный контракт, он позволяет вам оперировать, то есть вы можете закупать объемы, когда цена более привлекательна, чем она в Европе, вот зимой, например, пошла вверх, а у вас контрактная цена — выгодней, вы закупаете газ по контракту. Летом наоборот – у вас прямая цена выше, Европа просела летом, вы летом как бы зашли туда на хаб, закупили необходимые вам объемы. То есть так работает, в принципе, весь европейский рынок, и никто велосипеда не изобретает, тем более, мы имеем собственную добычу, то есть три источника мы имеем: мы имеем газ собственной добычи, мы имеем возможность закупать газ в РФ, мы имеем возможность закупать газ в ЕС.

Тот же российский, если цена более интересна, весь вопрос состоит в том, какой градус накала во взаимоотношениях между Киевом и Москвой будет на тот момент, потому что, в принципе, подписать контракт – в этом нет никаких проблем, тем более, что, в принципе, ценообразование, тарифообразование в контрактах всем достаточно хорошо известны в Украине, в том числе есть можно привязываться, хотите — к нефти, хотите — к газовым хабам. Это практика уже европейских контрактов. То есть дальше, пожалуйста, это ваше право заключать, не заключать контракты, закупать, не закупать газ. Тут больше вопрос, скорее, к транзиту, когда закончится действие транзитного контракта.

Насколько является перспективной наша собственная добыча? Можем ли мы надеяться, что каким-то образом в этом диверсифицированном инструменте поставки наш газ может влиять на этот баланс?

— У нас добыча хорошо в этом году, по крайней мере, лучше, чем в прошлом. Правда, "Нафтогаз" не выполнил своих обещаний. В 2015 году господин Витренко говорил о том, что мы будем добывать в 2017, в 2016 даже на 15% больше. В 2016 году — это было в районе 0,5%, в 2016 году — это составило 2,5% роста добычи, то есть где-то вышли приблизительно к 15 миллиардов кубов. Что касается добычи частников, у них все хорошо, они растут, у них все хорошо, на 10% у них рост, невзирая на ренту, на все проблемы, то есть немножечко облегчили жизнь. Нужно понимать, это обусловлено тем, что у нас, действительно, в промышленном секторе существует рынок как таковой, хорошо это или плохо – это вопрос макроэкономический, потому что для любого предприятия — чем ниже стоимость энергоносителей, тем ниже себестоимость произведенной продукции, но, тем не менее, это дало толчок для развития внутренней добычи и газ, который добывают частники, они поставляют промышленности. С нами, с населением "како было, како есть". Тарифы нам влупили по полной, то есть мы платим в девять с половиной раз больше, чем платили в 2013 году, у нас там очень любят в два раза поднялся тариф, в четыре, нет, ребята, в девять с половиной раз.

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Собственная добыча на эти цифры не будет влиять, пока мы не получим рынок газа?

— Собственная добыча никак не будет влиять, потому что правительство идет по логике, что нет собственной, нет импорта, есть единый рынок газа, вот цена, по которой вы можете этот газ покупать. С либеральной точки зрения, да. С социальной точки зрения, для государства — это самоубийственно. Вы не можете половину населения все время держать на субсидиях по определению, тратить 10% бюджета на выплату субсидий, поэтому не работает эта штука. Она функциональна только в том случае, если у вас нормальная, стабильная, желательно растущая экономик. Любой рынок предполагает ликвидность, платежеспособность потребителя. Тогда частники пойдут в такой рынок, если есть, за кого конкурировать, есть кому и что предлагать.

Эта ситуация с субсидиями устраивает тех, кто сейчас нам поставляет газ?

— Субсидии – это расчет, это деньги неживые, то есть вот как НАК выиграл в арбитраже 75 миллиардов, приблизительно также и с субсидиями. То есть была инициатива, я не знаю, насколько она будет двигаться в 2018 году, монетизировать субсидии, причем очень интересно монетизируется субсидия, не для потребителей, а для поставщиков услуг, вот тогда, может быть, сюда пойдут частники, которые будут понимать, что государство… но тогда возникает сразу замечательное поле для коррупционных схем, потому что я запустил на рынок конкретную компанию и обещаю ей 100% компенсировать все расходы. Спасибо, спасибо — отдельно в конверте. То есть вот эти вещи возникают. Не должно быть субсидионных, то есть в том виде, в котором они есть, когда 50-70%, по разным данным, домохозяйств сидят на субсидиях.

Надо понимать, за счет чего государство субсидирует?

— За счет нас с вами, кто платит. То есть половина платит, половина не платит. То есть для одной половины сделали коммунизм. Абсурдная ситуация, еще раз, абсурдная ситуация.

Есть альтернатива газу?

— Да не нужна альтернатива газу по-хорошему, потому что газ является экологически чистым, то есть интересным видом, потому что перешли на дрова в частном секторе, зимой выйдете, вдохните вечером — и это проблема, или переход на тот же уголь — это проблема. Поэтому все нужно делать с умом. Проблема состоит в том, что правительство не подходит системно. Мы опять же возвращаемся к тому же вопросу — системно, потому что та же альтернатива должна носить системный характер. Если это, простите, кизяки, то нужно понимать наличие фермерских хозяйств, где эти кизяки более выгодные. Если это солома — еще один вариант, если это тырса — еще один. У вас должен быть план действий, а без плана действий — кто в лес, кто по дрова…

Напомним, по мнению эксперта по вопросам энергетики Юрия Корольчука, достичь энергонезависимости возможно, но Гройсман не знает как. Корольчук подчеркнул, что необходимо разработать план развития экономики государства, а не такой хаотичный процесс, который предлагает Гройсман.

К слову, новые правила начисления субсидий приведут к значительному росту нагрузки на органы социальной защиты, но также это увеличит количество получателей субсидий, считает эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук.