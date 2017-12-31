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    Микроавтобус слетел с дороги во Львовской области, есть пострадавшие

    (обновлено: )54
    По предварительным данным, водитель не справился с управлением транспортным средством. Микроавтобус вылетел на обочину и перевернулся.
    ДТП с микроавтобусом во Львовской области
    ГУ НП Украины во Львовской области

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Во Львовской области в ночь на 31 декабря восемь человек пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины во Львовской области.

    По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением транспортным средством. Автобус вылетел на обочину и перевернулся. Все пострадавшие, в том числе и водитель, были госпитализированы.

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    "Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля "Мерседес Спринтер", 35-летний житель города Тернополь, не справился с управлением, в результате чего микроавтобус перевернулся. Телесные повреждения получили водитель и семь его пассажиров — жители Волынской, Тернопольской, Сумской и Хмельницкой областей", — говорится в сообщении.

    ГУ НП Украины во Львовской области
    ДТП с микроавтобусом во Львовской области

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