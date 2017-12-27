Бросая народу копейки, власть забирает много больше - Рудяков

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что самым большим риском госбюджета-2018 является быстрый рост расходов. Вторая опасность заключается в существенном замедлении некоторых реформ.

По его словам, важно, чтобы налогово-бюджетная политика государства руководствовалась сокращением госдолга, контролем текущих расходов и внедрением реформ для улучшения налоговой системы и качества государственных услуг.

Насколько обоснована оценка МВФ рисков, кроющихся в главной смете Украины, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Если растет экономика, тогда есть источник, откуда обеспечивать рост соцвыплат. У нас — нету. У нас этот рост — бумажный, он не позволяет увеличивать расходы, а правительство — увеличило. Но здесь есть другая сторона: не увеличивали несколько лет, соответственно, надо людям дать хоть какую-то копейку. Но если ты даешь людям копейку, а она — не обеспечена, завтра ты заберешь у людей — из-за инфляционных процессов, из-за обесценивания гривны — больше, чем дал", — отметил эксперт.