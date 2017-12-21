Минфин приветствует решение суда Лондона арестовать активы Коломойского

КИЕВ, 21 дек — РАИ Новости Украина. Министерство финансов Украины приветствует приказ Высокого суда Лондона об аресте активов экс-владельцев "ПриватБанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Высокий суд Лондона накануне издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

"Мы приветствуем это положительное решение Английского суда. Государство фактически потратило почти 140 млрд гривен на докапитализацию "ПриватБанка" из-за того, что ранее из него были выведены деньги или предоставлены недостаточно обеспеченные кредиты, которые никто не возвращает", — заявил министр финансов Александр Данилюк, которого цитирует пресс-служба ведомства.

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"Эти 140 млрд гривен обязательно должны быть возвращены в бюджет. Несмотря на некоторые попытки срыва юридического процесса и защиты интересов банка, команда юристов, которая работает над этим делом, сделала профессиональную работу и достигла результата", — добавил министр.

Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти $2 млрд. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более $2,5 млрд США, с учетом процентов.

Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

Ранее Игорь Коломойский прокомментировал решение суда Лондона.