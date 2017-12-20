Нужно признать, что национализация "ПриватБанка" была ошибкой — Кущ

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Докапитализация государственных банков будет продолжаться в 2018 году. Такой прогноз дал национальный банк в декабрьском отчете о финансовой стабильности, обнародованном на его сайте.

В частности, только "ПриватБанк" может дополнительно получить 16 млрд гривен. Ощадбанк также нуждается в докапитализации из-за снижения качества кредитов, выданных крупным бизнес-группам и обесценивания залога по таким кредитам. А докапитализировать банки будут, скорее всего за счет дополнительной печати облигаций внутреннего госзайма. То есть фактически докапитализация будет влиять на экономику положительно и отрицательно одновременно.

Насколько остра необходимость докапитализации госбанков, рассказал советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ в эфире радиостанции Голос Столицы.

Чем обусловлена необходимость докапитализации банков?

— Докапитализация обусловлена тем, что, к сожалению, несмотря на то, что государство стало собственником целого ряда банков, оно не является эффективным собственником. И вследствие того, что этот собственник не является эффективным, банки так и не смогли играть активную роль в кредитовании экономики, соответственно самостоятельно зарабатывать деньги, привлекать ресурсы. Поэтому этот процесс не остановить, то есть процесс докапитализации государственных банков, пока они будут в собственности государства, это как чемодан без ручки, который уже нельзя бросить и тяжело нести. И с каждым годом его нести будет все тяжелее и тяжелее и затраты государства будут расти.

Будет ли "ПриватБанк" со временем приватизирован?

— Проблемы нашего государственного управления заключаются в том, что у нас никогда не принимается системное решение, которое предусматривает не только краткосрочную перспективу: что делать ближайшие 3-4 месяца, но и хотя бы имеет среднесрочный план. Поэтому, когда принималось решение о национализации "ПриватБанка", там было очень много субъективных факторов, в том числе и политических, но никто не хотел думать о хотя бы среднесрочных перспективах. Поэтому сейчас НБУ в своем последнем инфляционном отчете написал, что наряду с рисками для установления сотрудничества с МВФ одним из ключевых рисков следующего года будет и неэффективная работа государственных банков. То есть уже сам НБУ признал, что государственные банки могут являться элементом макроэкономической нестабильности.

То есть мы сами уже в ближайшие планы закладываем этот показатель, как негативный?

— Да. Поэтому, к сожалению, это решение было непродуманным, я имею в виду национализацию "ПриватБанка". Никаких перспектив его успешной приватизации в ближайшие годы не будет и здесь речь идет не только о том, что конъюнктура рынка банковских активов в Украине сейчас находится ниже плинтуса и никто не хочет покупать крупные, системные банки. А еще в том, что пока существуют судебные иски бывших собственников, никто из системных игроков не будет покупать этот банк. Потому что, пока не закончатся, в том числе международные, суды по искам бывших собственников, системный инвестор всегда будет учитывать этот момент.

В НБУ констатируют, что уровень достаточности капитала банковского сектора в целом превышает минимальный необходимый объем. О чем идет речь?

— Тут просто нужно понимать, как рассчитывается показатель достаточности капитала. Это как бы соотношение между активами средневзвешенными на уровень риска и собственно капитал банка. Поэтому если банки не кредитуют экономику, у них кредитный портфель продолжает сокращаться, а резервы худо-бедно формируются, капитал постепенно наращивается, то естественно, в условиях, когда банки не кредитуют экономику, соотношение показателя адекватности капитала, будет улучшаться. В этом нет ничего удивительного. Тут проблема не в том, что этот показатель улучшается или ухудшается, проблема в том, что банки не кредитуют реальный сектор экономики — в этом заключается основной негатив на сегодня.

Снижение качества кредитов, которое называют причиной необходимости докапитализации "ПриватБанка" и Ощадбанка, может говорить об определенных злоупотреблениях?

— Мы здесь находимся в состоянии своеобразных ножниц. С одной стороны, как бы есть замечания к прежним собственникам банка, относительно того, что они недостаточно адекватно оценивали качество кредитного портфеля и формировали резервы. А с другой стороны, бывшие собственники сейчас обвиняют государство в том, что методика, которая была применена в ситуации с переоценкой этих кредитов, также не отвечает действительности. Поэтому здесь с одной стороны мы видим переоценку качества кредитного портфеля, с другой стороны — недооценку качества кредитного портфеля. Самое ужасное то, что общество так и не узнало реальное состояние кредитного портфеля национализированного банка и мы до сих пор не знаем, сколько же государству по итогу придется заплатить за эту процедуру. Цена еще не названа окончательно.

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А что происходит в частном банковском секторе?

— Ситуация с частными банками тоже достаточно плачевная, потому что больше 50% рынка занимают именно государственные банки. И, соответственно, такая модель не может быть ни конкурентной, ни эффективной, она не может быть такой моделью, которая бы содействовала развитию экономики. Частные банки выживают в основном за счет потребительского кредитования населения и за счет валютообменных операций. Опять-таки, какого-то системного роста кредитования корпоративного сектора, или как у нас целый год представители НБУ и некоторых других банков говорили о том, что 2017 год станет годом кредитования малого и среднего бизнеса, к сожалению, мы не увидели каких-то серьезных подвижек в этом направлении. Малый и средний бизнес никто не кредитует, а единственный рост наблюдается в потребительском кредитовании, то есть, когда под эффективную процентную ставку от 30% до 40% кредитуют население на покупку импортной бытовой техники, что не является позитивом для нашей экономики, для нашего торгового баланса.

Стоит ли в 2018 году ждать требования докапитализации к кому-то из частных банков?

— Я думаю, что практически процесс докапитализации уже завершен, единственное, что может повлиять на ситуацию с докапитализацией — это очередной виток экономического кризиса. Условно говоря, если будет серьезная девальвация национальной валюты и соответственно ухудшение кредитного портфеля банков, в таком случае может возникнуть необходимость в докапитализации некоторых банков. На сегодня основной план по докапитализации, можно сказать, выполнен. Хотя некоторые крупные банки и не выполняют норматив адекватности капитала.

Ранее финансовый аналитик Григорий Перерва заявил, что государству очень затратно владеть "ПриватБанком".

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков отметил, что активы Коломойского — это весомый аргумент для государства в поиске компромисса по "ПриватБанку".