Активы Коломойского заставляют власть нервничать

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

"Кабмин решил, что вел себя весь год хорошо и подарил себе на Святого Николая "Приват", — именно так год назад шутили в соцсетях украинцы после национализации ПриватБанка.

Некоторые эксперты продолжают акцентировать внимание на том, что государство приняло такое решение после приглашения Игоря Коломойского на кофе. До национализации ПриватБанка под стенами предприятия "Укрнафты", которым государство и миллиардер владеют совместно, разворачивались нешуточные страсти. Тогда говорили о том, что Коломойский хочет поставить на руководящие должности предприятия своих людей и для этого приказал "частной охране" рейдерски захватить "Укрнафту".

Распри между Коломойским и государством проанализировал директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире радиостанции Голос Столицы.

УНИАН Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото

Можем ли мы говорить, что конфликт, который проявлялся вокруг "Укрнафты", вокруг ПриватБанка, еще продолжается и еще аукнется?

Он еще продолжается и еще аукнется, и думаю, что Коломойский влияет все-таки на украинскую политику, возможно в меньшей степени, нежели раньше. Но тем не менее, влияние осталось, в том числе доказательством тому является несказанное везение. Потому что никто из нас с вами в Амстердаме не встречал генпрокурора попить кофе. У Коломойского это получилось. На самом деле, те активы, которые у него есть, те активы, которые у него были, и те активы, которые у него возможно будут — это весомый аргумент в пользу любой власти, для того чтобы с ним в той или иной степени договариваться. Потому что сегодня стоит вопрос даже, а что будет дальше с "Приватом". Потому что в судебных тяжбах у Коломойского есть и ресурс, и возможность выиграть, и в определенной степени в дальнейшем вернуть себе ПриватБанк. А что будет после этого — остается большим вопросом, потому что помимо того рефинансирования, о котором говорили вы, была еще и докапитализация. И если в один прекрасный момент Европейский суд примет решение, что банк был национализирован незаконно, то придется возвращать. А за это заплатим мы с вами. Влияние у него осталось, влияние это сохраняется и на ряд оппозиционных структур, и на ряд провластных структур, и несмотря на все заявления, у него есть достаточно неплохие отношения со многими из наших чиновников.

Кого из политиков на сегодня Коломойский может поддержать и в чем он может создать неудобства для власти?

Он может поддержать любых лидеров, любые политические силы, которые ситуативно будут ему выгодны. Потому что у него нет постоянных друзей или постоянных врагов. Мы помним, мягко говоря, отсутствие любви между Саакашвили и группой Коломойского. Тем не менее, упорно ходили разговоры о том, что поддержка со стороны Коломойского данному политику оказывалась. Если мы посмотрим на ряд СМИ, которые подконтрольны Коломойскому, то в это можно было бы поверить. Сейчас ситуация немного поменялась. Точно также мы помним визиты его кортежа и в МВД, и иногда на Банковую. Я думаю, что при отсутствии абсолютно диалога с представителями власти, он туда бы не ездил. Коломойский будет поддерживать тех, кто выгоден ему в тот или иной момент времени, для получения тех или иных дивидендов. Это могут быть как экономические, так и политические плюсы.

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Смогут ли выторговать Боголюбов и Коломойский себе еще энное количество денег из госбюджета?

Я думаю, что здесь вопрос помимо финансового еще и политический. На сегодняшний момент у Коломойского достаточно натянутые отношения с президентом все-таки. И таким образом — возвратом "Привата" — он хочет показать, кто в доме хозяин. И произведет он этот возврат или нет — время покажет. Но большая вероятность в этом есть. Здесь даже не торги за какие-то дополнительные бонусы, которые в экономическом плане может получить Коломойский. Ему нужно помимо всего восстановить свою деловую и весовую репутацию, которая у него была. Потому что те заявления, которые были, что мы конечно просим нас национализировать, естественно, через два дня они были опровергнуты и сейчас мы говорим о том, что и Боголюбов, и Коломойский заявляют о том, что банк у них забрали фактически. Забрали как бы в незаконный способ. Поэтому вернуть свое, плюс восстановить репутационные потери, для них более чем важно для ведения своего дальнейшего бизнеса. А экономическая составляющая тоже будет не лишней.

Встреча с Юрием Луценко поможет Коломойскому получить определенный иммунитет от украинского правосудия?

Я думаю, что нет. В данной ситуации это больше могло касаться или каких-то геополитических вещей, которые происходят в Украине, а не отдельно взятой ситуации с ПриватБанком. Это может быть связано с рядом уголовных дел, которые были возбуждены ГПУ по ПриватБанку и его собственникам, это уже ближе к теме. И, конечно, мы можем поверить в то везение, которое мы наблюдали и те дружеские улыбки между генпрокурором и Коломойским, что это была банальная случайность: за рубежом государства встретить генпрокурора на одной из улиц Амстердама. Поэтому это в очередной раз доказывает, что у Коломойского есть, были и будут связи в украинской политике. И, к сожалению, и наши чиновники, и крупные бизнесмены, не стесняясь это показывают. В любом другом государстве было бы очень много вопросов, как к генпрокурору, так и бизнесмену, почему у них происходят такие встречи в таком формате и вообще непонятно на чьей территории.

В свое время и Арсен Аваков не скрывал, что у него неплохие отношения с Коломойским. И только Порошенко как-то не очень с ним ладит.

Неплохие отношения могут быть со всеми. Но все-таки встреча генпрокурора с участником, прямым или косвенным, уголовных дел, наталкивает на определенное понимание, почему это происходит. Еще раз повторюсь, мы же видели многие громкие отставки в Европе и США за менее значимые подозрения в коррупционных действиях или связи с крупным бизнесом. Но в Украине такой практики нет и, я думаю, что к сожалению не появится.

В этот четверг депутаты могут рассмотреть вопрос назначения нового главы НБУ. Коломойский и Боголюбов еще могут оказывать влияние на банковскую сферу в Украине?

У них есть, как минимум, еще один банк, к которому они имеют отношение, но насколько им сегодня принципиально назначение того или иного кандидата на эту должность, я думаю, что все-таки по состоянию на сегодня это второстепенно. А влияние крупного бизнеса на эти назначения всегда было и всегда пытались отстоять своего человека так называемого на ту или иную должность, чтобы потом можно было влиять на процессы. Яркий пример был с Рожковой. Можем вернуться и вспомнить те телефонные записи, которые были с замглавы НБУ Рожковой, где, мягко говоря, было много фактажа для возбуждения уголовного дела и, возможно, отставки, но этого до сих пор не произошло, и произойдет ли — остается большим вопросом.

Ранее политолог Вячеслав Потапенко заявлял, что государство не рассчиталось с Коломойским по ПриватБанку.

В свою очередь Александра Решмедилова отметила, что проблемный ПриватБанк не нужен ни Боголюбову, ни Коломойскому.