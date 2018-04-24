Обнародована дата церемонии вручения премии "Оскар"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Очередная, 91-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Американской академии киноискусств. ANGELA WEISS / AFP Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля

В академии уточнили, что объявление номинаций состоится 22 февраля.

Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.

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Напомним, девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в начале марта текущего года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд.