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    Обнародована дата церемонии вручения премии "Оскар"

    (обновлено: )42
    В Американской академии киноискусств сообщили, что объявление номинаций состоится 22 февраля. Ожидается, что премия "Оскар" будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.
    Статуэтка Оскар
    @TheAcademy

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Очередная, 91-я церемония американский кинопремии "Оскар" пройдет 24 февраля 2019 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Американской академии киноискусств.

    Актриса Фрэнсис МакДорманд, обладательница Оскара в номинации Лучшая женская роль в кинофильме Три билборда на границе Эббинга, Миссури
    ANGELA WEISS / AFP
    Главные темы в мире: провал "Оскара", баня и водка от радиации Чернобыля

    В академии уточнили, что объявление номинаций состоится 22 февраля.

    Ожидается, что премия будет транслироваться в режиме реального времени в 225 странах и территория по всему миру.

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    Напомним, девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в начале марта текущего года в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

    Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд.

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