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    Культура

    Автором скандального платья на "Оскаре" оказалась украинка

    (обновлено: )90313
    Автором платья оказалась украинка Эльвира Гасанова. Ранее это платье было показано на Украинской неделе моды.
    Албанская певица Блеона Керети
    instagram.com/gasanova_elvira/

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. 

    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP
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    Автором "голого платья", которое для посещения церемонии "Оскар" выбрала албанская певица Блеона Керети, оказалась украинская дизайнер Эльвира Гасанова родом из Донецка.

    Она опубликовала фото певицы в ее наряде на своей странице в Instagram.

    Ранее это платье было показано на Украинской неделе моды. 

    Эльвира Гасанова — молодой дизайнер и основатель бренда "Gasanova". По образованию она стоматолог, а переехала в Киев из Донецка.

    Как сообщалось ранее, рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории.

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