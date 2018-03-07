Автором скандального платья на "Оскаре" оказалась украинка

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина.

Автором "голого платья", которое для посещения церемонии "Оскар" выбрала албанская певица Блеона Керети, оказалась украинская дизайнер Эльвира Гасанова родом из Донецка.

Она опубликовала фото певицы в ее наряде на своей странице в Instagram.

Ранее это платье было показано на Украинской неделе моды.

Эльвира Гасанова — молодой дизайнер и основатель бренда "Gasanova". По образованию она стоматолог, а переехала в Киев из Донецка.

Как сообщалось ранее, рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории.