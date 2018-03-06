Церемония "Оскар" собрала наименьшее количество зрителей в истории

FREDERIC J. BROWN / AFP

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории, сообщает издание Hollywood Reporter.

По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году, когда церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек. Кроме того, эта церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, она длилась 3 часа 50 минут.

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В прошлом году церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек, что стало наименьшей аудиторией с 2008 года, когда церемонию посмотрели менее 32 миллионов человек. Рекорд уже 17-й год удерживает церемония вручения наград за 2000-й год, тогда аудитория составила более 46,5 миллиона зрителей.

Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд.