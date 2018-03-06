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    Церемония "Оскар" собрала наименьшее количество зрителей в истории

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    По данным СМИ, церемонию награждения кинопремии "Оскар" посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году, когда церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек.
    Актеры Сэм Рокуэлл, Фрэнсис МакДорманд, Эллисон Джанни и Гэри Олдман позируют со статуэтками Оскар во время 90-й ежегодной премии Американской Киноакадемии
    FREDERIC J. BROWN / AFP

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Рейтинг церемонии вручения кинопремий "Оскар" американской киноакадемии в воскресенье оказался наиболее низким в истории, сообщает издание Hollywood Reporter.

    Кинотеатр Долби, на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии Оскар
    Фото twitter.com/theacademy
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    По данным издания, церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек, что на 19% меньше, чем в прошлом году, когда церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек. Кроме того, эта церемония оказалась самой продолжительной трансляцией с 2007 года, она длилась 3 часа 50 минут.

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    В прошлом году церемонию посмотрели около 34,3 миллиона человек, что стало наименьшей аудиторией с 2008 года, когда церемонию посмотрели менее 32 миллионов человек. Рекорд уже 17-й год удерживает церемония вручения наград за 2000-й год, тогда аудитория составила более 46,5 миллиона зрителей.

    Девяностая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" прошла в театре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

    Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, предположительно, пытавшегося похитить золотую статуэтку "Оскар" у получившей премию киноакадемии США за главную женскую роль Фрэнсис Макдорманд. 

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