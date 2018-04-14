наверх
14.04.201811:58
Курсы валют НБУ
  • USD25.99+ 0.06
  • EUR32.02- 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    В США умер двукратный лауреат "Оскара"

    (обновлено: )253
    Супруга оскароносного режиссера Милоша Формана, он Форман скончался на 87-м году жизни после недолгой болезни.
    Милош Форман. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей", скончался в США на 87-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

    Ирина Билык об агрессии России и оккупации Крыма. Видео
    Канал на Youtube Zaxid.Net
    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка?

    По информации издания, жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни. Его менеджер подтвердил факт смерти.

    Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году.

    В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма.

    Позднее он переехал в США. Режиссер является двукратным лауреатом премии "Оскар" за фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей".

    Ране сообщалось, что известный американский актер Уилл Феррелл попал в серьезную аварию в округе Ориндж в штате Калифорния.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушения в Сирии. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Последствия обстрела здания "Киевгорстроя"
    Гранатометный обстрел в центре Киева
    Национальный банк Украины
    Санкции США против РФ: новая партия
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство