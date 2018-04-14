В США умер двукратный лауреат "Оскара"

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Чешский и американский кинорежиссер Милош Форман, создатель фильмов "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей", скончался в США на 87-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter.

По информации издания, жена режиссера Мартина сообщила, что Форман скончался после недолгой болезни. Его менеджер подтвердил факт смерти.

Милош Форман родился в чешском Чаславе в 1932 году.

В 1968 году, после вторжения советских войск в Чехословакию, Форман не вернулся из Франции, где вел переговоры о съемках фильма.

Позднее он переехал в США. Режиссер является двукратным лауреатом премии "Оскар" за фильмы "Пролетая над гнездом кукушки" и "Амадей".

Ране сообщалось, что известный американский актер Уилл Феррелл попал в серьезную аварию в округе Ориндж в штате Калифорния.