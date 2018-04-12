Смерть британского актера. Стали известны причины

Фото из открытых источников

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Британский актер Мозес Магуб, известный по сериалу "Холби Сити", покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчина был найден на земле с серьезными травмами головы. В крови самоубийцы обнаружен алкоголь. Мозес умер еще 2 февраля, но полиция завершила расследование и объявила причину и обстоятельства смерти только сейчас.

Известно также, что даже в том случае, если бы смерть не наступила от полученных травм при падении, актер умер бы от передозировки.

Ранее сообщалось, что кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Александр Павловский умер в возрасте 70 лет.