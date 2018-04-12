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    Культура

    Смерть британского актера. Стали известны причины

    (обновлено: )170
    Мозес Магуб, известный по сериалу "Холби Сити", совершил самоубийство. Согласно данным расследования, актер был найден на земле с серьезными травмами головы.
    Мозес Магуб
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Британский актер Мозес Магуб, известный по сериалу "Холби Сити", покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

    Мужчина был найден на земле с серьезными травмами головы. В крови самоубийцы обнаружен алкоголь. Мозес умер еще 2 февраля, но полиция завершила расследование и объявила причину и обстоятельства смерти только сейчас.

    Известно также, что даже в том случае, если бы смерть не наступила от полученных травм при падении, актер умер бы от передозировки.

    Ранее сообщалось, что кинорежиссер, заслуженный деятель искусств Украины Александр Павловский умер в возрасте 70 лет.

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