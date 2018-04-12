Быков вместо Жукова. В Сумах установили памятный знак знаменитому актеру

КИЕВ, 12 пр — РИА Новости Украина. В Сумах установили памятный знак выдающемуся советскому и украинскому актеру и режиссеру Леониду Быкову. Об этом сообщил депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков.

"Сегодня, в годовщину смерти Леонида Быкова, установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру", — написал Крамченков на своей странице в Facebook, поблагодарив за помощь группу общественных активистов и всех.

Она также поинтересовался у пользователей: "Был Жуков — стал Быков. Как думаете, это хорошо?"

Смотрите также: Леонид Быков — последний бой

Памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Леонида Быкова, которая до декоммунизации носила название в честь советского военачальника Георгия Жукова.

Facebook Andriy Kramchenkov Памятный знак Леониду Быкову в Сумах

Сам знак в честь Леонида Быкова представляет собой две неравномерные гранитные стелы, к которым прикреплена мемориальная табличка с портретом актера, военным самолетом-истребителем времен Второй мировой войны и словами: "Улица названа в честь выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова. Будем жить!". На одной из стел осталась звезда.