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    Культура

    Быков вместо Жукова. В Сумах установили памятный знак знаменитому актеру

    (обновлено: )2510
    Памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Леонида Быкова, которая до декоммунизации носила название в честь советского военачальника Георгия Жукова. Там же был установлен и памятный знак в честь маршала СССР.
    Актер и режиссер Леонид Быков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 пр — РИА Новости Украина. В Сумах установили памятный знак выдающемуся советскому и украинскому актеру и режиссеру Леониду Быкову. Об этом сообщил депутат Сумского городского совета Андрей Крамченков.

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    "Сегодня, в годовщину смерти Леонида Быкова, установили памятный знак выдающемуся украинскому актеру", — написал Крамченков на своей странице в Facebook, поблагодарив за помощь группу общественных активистов и всех.

    Она также поинтересовался у пользователей: "Был Жуков — стал Быков. Как думаете, это хорошо?"

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    Памятный знак установлен на углу улиц Ремесленной и Леонида Быкова, которая до декоммунизации носила название в честь советского военачальника Георгия Жукова.

    Facebook Andriy Kramchenkov
    Памятный знак Леониду Быкову в Сумах

    Сам знак в честь Леонида Быкова представляет собой две неравномерные гранитные стелы, к которым прикреплена мемориальная табличка с портретом актера, военным самолетом-истребителем времен Второй мировой войны и словами: "Улица названа в честь выдающегося украинского актера и режиссера Леонида Быкова. Будем жить!". На одной из стел осталась звезда. 

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