В четверг, 12 декабря исполняется 85 лет со дня рождения Леонида Быкова. Всего на счету Быкова, который трагически погиб в автомобильной катастрофе в возрасте 50 лет, более 20 ролей и пять режиссерских работ.
Актер, режиссер и сценарист Леонид Федорович Быков родился в селе Знаменское Славянского района Донецкой области. Его отец, Федор Иванович, был рабочим, мать, Зинаида Петровна, до рождения сына работала в Харьковском ТЮЗе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".