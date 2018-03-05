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    Бедная Леся. Соцсети о краже бюста поэтессы

    (обновлено: )24820
    В Украине на один памятник культуры стало меньше. И это отнюдь не продолжение тотальной декоммунизации - с фасада столичного музея в самом центре Киева украли бюст Леси Украинки. Как произошло это событие, и как восприняли его сами украинцы?
    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки
    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Не для всех суровые морозы и метровые сугробы большая помеха…. На днях в самом центре Киева с фасада здания музея Леси Украинки был похищен бронзовый бюст поэтессы. Об этом сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на своей странице в Facebook. Как выяснилось, он исчез ночью 3 марта.

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    "Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось", − говорится в сообщении. Сотрудники музея также напомнили, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

    Деятели культуры полагают, что бюст снимали профессионалы: нет никаких дополнительных повреждений, и не проводилось никаких дополнительных демонтажных работ. Это далеко не первое "нападение" на память выдающейся поэтессы — 25 февраля в Киеве вандалы осквернили могилу Леси Украины. В соцсетях об этом помнят многие. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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