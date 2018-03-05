Бедная Леся. Соцсети о краже бюста поэтессы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Не для всех суровые морозы и метровые сугробы большая помеха…. На днях в самом центре Киева с фасада здания музея Леси Украинки был похищен бронзовый бюст поэтессы. Об этом сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на своей странице в Facebook. Как выяснилось, он исчез ночью 3 марта.

"Украдено не типичное изделие из цветного металла, а значимый памятник истории и культуры, произведение искусства, которое не тиражировалось", − говорится в сообщении. Сотрудники музея также напомнили, что скульптурная композиция была установлена в 1971 году к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО.

Деятели культуры полагают, что бюст снимали профессионалы: нет никаких дополнительных повреждений, и не проводилось никаких дополнительных демонтажных работ. Это далеко не первое "нападение" на память выдающейся поэтессы — 25 февраля в Киеве вандалы осквернили могилу Леси Украины. В соцсетях об этом помнят многие.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook