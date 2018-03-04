В Киеве украли бюст Леси Украинки

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Вандалы украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве, сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

Бюст поэтессы находился в Киеве по улице Сакаганского, 97. Как выяснилось, он исчез ночью 3 марта.

"3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", — говорится в сообщении.

facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки

Напомним, 25 февраля в Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины.