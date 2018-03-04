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    Киев

    В Киеве украли бюст Леси Украинки

    (обновлено: )23511
    Бюст поэтессы находился в Киеве по улице Сакаганского, 97. Как сообщил Музей выдающихся деятелей украинской культуры, он исчез ночью 3 марта.
    Бюст Леси Украинки
    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Вандалы украли бюст поэтессы Леси Украинки c фасада здания Музея Леси Украинки в Киеве, сообщила пресс-служба Музея выдающихся деятелей украинской культуры на странице в Facebook.

    Бюст поэтессы находился в Киеве по улице Сакаганского, 97. Как выяснилось, он исчез ночью 3 марта.

    "3 марта, ночью, был цинично украден бюст Леси Украинки с памятной доской, который уже более 40 лет украшал и выделял мемориальный дом в Киеве по ул. Саксаганского, 97. Здесь с 1899 по 1909 жила Леся Украинка и ее семья, а с 1960 г. работает музей поэтессы", — говорится в сообщении.

    facebook.com/Музей выдающихся деятелей украинской культуры
    Место, откуда был похищен бюст Леси Украинки

    Напомним, 25 февраля в Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины.

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