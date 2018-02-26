В Польше хотят убрать с памятных досок упоминания о немцах

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Установленные в Польше памятные доски о жертвах Второй мировой войны нужно изменить таким образом, чтобы в них говорилось о вине нацистов, а не немцев, заявил заместитель министра культуры республики Ярослав Селин.

В польских городах на местах, где во время войны проводились расстрелы, установлены доски с указанием числа убитых. На них написано, что людей расстреливали "немецкие оккупанты".

Селин в интервью изданию Rzeczpospolita отметил, что речь идет о гитлеровцах, а не немцах. "Следует изменить все доски в память о жертвах Второй мировой войны, так как виновниками в них являются фашисты или нацисты, а не немцы", — заявил он.

"Эти доски со времен ПНР замазывают историческую правду. Мы должны начать рассказывать миру историю Польши", — отметил замминистра.

В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон о ИНП, одновременно направив его для оценки в КС страны. Суд должен будет оценить, не противоречит ли закон статье Конституции о свободе высказываний и положениям уголовного характера, вытекающим из данного закона. Одновременно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду бандеровской идеологии и отрицание Волынской резни, устроенной в годы войны украинскими националистами. Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Читайте также: Городской сумасшедший. Скандальные заявления и инициативы Вятровича

Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле, США. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.