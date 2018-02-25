КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.

В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины, сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

Как видно по фото, злоумышленники украли с памятника бронзовые гирлянды.

"25 февраля — День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", — отметил он.

По его словам, НСПУ намерена обратится с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник поэтессе.

facebook.com/oksent В Киеве осквернили могилу Леси Украины

Ранее в Яворове (Львовская область) неизвестные разрушили памятную табличку на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому.