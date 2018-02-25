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    Киев

    В Киеве осквернили могилу Леси Украины

    (обновлено: )57254
    Как видно на опубликованной в сети фотографии, злоумышленники украли с памятника украинской поэтессе бронзовые гирлянды.
    В Киеве осквернили могилу Леси Украины
    facebook.com/oksent

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. 

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    В Киеве вандалы осквернили могилу украинской поэтессы Леси Украины, сообщил на своей странице в Facebook глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский.

    Как видно по фото, злоумышленники украли с памятника бронзовые гирлянды. 

    "25 февраля — День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри", — отметил он.

    По его словам, НСПУ намерена обратится с соответствующим заявлением в полицию, а также просить Министерство культуры восстановить памятник поэтессе.

    facebook.com/oksent
    В Киеве осквернили могилу Леси Украины

    Ранее в Яворове (Львовская область) неизвестные разрушили памятную табличку на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому.

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