Российский актер получил 11 лет тюрьмы за жестокое убийство жены

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Константин Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы за убийство жены, сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.

Ломоносовский суд признал мужчину виновным в убийстве, которое произошло в апреле 2016 года. Следствие установило, что во время ссоры актер нанес женщине "не менее 69 ударов в область головы и верхних конечностей тупым твердым предметом".

Кордо-Сысоев также должен выплатить родственникам погибшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

Константин Кордо-Сысоев известен по ролям в таких сериалах, как "Литейный" и "Гастролеры". Всего в его фильмографии — около двух десятков картин.

Ранее сообщалось, что в России соседка зарезала студентку за отказ сделать музыку потише.