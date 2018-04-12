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    Культура

    Российский актер получил 11 лет тюрьмы за жестокое убийство жены

    (обновлено: )36801
    Следствие установило, что во время ссоры актер Константин Кордо-Сысоев нанес женщине "не менее 69 ударов в область головы и верхних конечностей тупым твердым предметом".
    Константин Кордо-Сысоев
    Константин Кордо-Сысоев в facebook

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Российский актер Константин Кордо-Сысоев получил 11 лет тюрьмы за убийство жены, сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.

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    Ломоносовский суд признал мужчину виновным в убийстве, которое произошло в апреле 2016 года. Следствие установило, что во время ссоры актер нанес женщине "не менее 69 ударов в область головы и верхних конечностей тупым твердым предметом".

    Кордо-Сысоев также должен выплатить родственникам погибшей миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.

    Константин Кордо-Сысоев известен по ролям в таких сериалах, как "Литейный" и "Гастролеры". Всего в его фильмографии — около двух десятков картин.

    Ранее сообщалось, что в России соседка зарезала студентку за отказ сделать музыку потише.

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