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    Известный голливудский актер побывал в ДНР

    (обновлено: )867100
    Как стало известно, голливудский актер во время визита в Донецк встретился с главой ДНР Александром Захарченко.
    Голливудский актер Питер фон Берг приехал в Донецк
    twitter.com/zaharprilepin

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. 

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Известный по сериалу "Карточный домик" американский актер Питер фон Берг побывал в Донецке. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя Захара Прилепина.

    "Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", — говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.

    Как стало известно, голливудский актер во время визита в Донецк встретился с главой ДНР Александром Захарченко. 

    Напомним, в сериале "Карточный домик" Питер фон Берг сыграл роль министра иностранных дел России.

    Ранее нардеп Надежда Савченко заявила, что экс-премьер-министр и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко.

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