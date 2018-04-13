Известный голливудский актер побывал в ДНР

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.

Известный по сериалу "Карточный домик" американский актер Питер фон Берг побывал в Донецке. Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter российского писателя Захара Прилепина.

"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", — говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.

Как стало известно, голливудский актер во время визита в Донецк встретился с главой ДНР Александром Захарченко.

Напомним, в сериале "Карточный домик" Питер фон Берг сыграл роль министра иностранных дел России.

Ранее нардеп Надежда Савченко заявила, что экс-премьер-министр и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко.