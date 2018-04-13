Известный голливудский актер побывал в ДНР

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина.Twitter российского писателя Захара Прилепина.
"Сегодня в нашем театре голливудский актер Питер фон Берг провел творческую встречу. Мероприятие посетило более пятидесяти актеров муздрамы, в их числе ведущие артисты и мастера сцены, театральная молодежь, а также воспитанники школы-студии "Перспектива", — говорится в сообщении Донецкого драмтеатра.
Как стало известно, голливудский актер во время визита в Донецк встретился с главой ДНР Александром Захарченко.
Напомним, в сериале "Карточный домик" Питер фон Берг сыграл роль министра иностранных дел России.
Ранее нардеп Надежда Савченко заявила, что экс-премьер-министр и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко общалась с главой непризнанной ДНР Александром Захарченко.