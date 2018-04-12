Сын Толкина выпустит его неизданную книгу

Фото theguardian.com

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Великобритании будет издана книга Джона Рональда Руэла Толкина "Падение Гондолина", которую он написал в 1916 году. Книгу решил выпустить Кристофер Толкин — сын знаменитого писателя, сообщает The Guardian.

Ожидаемая дата выхода нового тома — август 2018 года. Издатели уже представили иллюстрацию для обложки книги (на фото).

В новой книге Толкина рассказывается история падения эльфийского города Гондолина — это первое законченное сочинение Толкина о мире, который описывает трилогия "Властелин колец". По словам Кристофера Толкина, в "Падении Гондолина" впервые обрисовывается сюжет и герой, чьи черты заложили прочную основу для будущих произведений Толкина.

"Это приключенческая история, в центре которой — герой поневоле, который по ходу действия становится настоящим героем. Это шаблон практически всего, что позднее написал Толкин. Здесь есть и темный владыка, и первое столкновение с орками и балрогами", — рассказал Кристофер Толкин.

Дж.Р.Р. Толкин написал это произведение в больнице после битвы на Сомме. Хронологически это первая история, затрагивающая события вселенной "Властелина колец": действие "Падения Гондолина" происходит за тысячи лет до путешествий хоббитов, когда на Гондолин нападает темный властелин Моргот, повелитель Саурона. Книга также откроет тайну знакомства Идрил и Туора — предков Элронда.

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