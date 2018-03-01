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    В Украине запретили книги Задорнова

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (586)

    (обновлено: )10904
    Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну четырех книжных изданий из РФ, в частности, книг Михаила Задорнова, Валентины Гнатюк и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега".
    Писатель и сатирик Михаил Задорнов
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввоз в страну четырех книжных изданий из Российской Федерации, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

    В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

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    "Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Михаила Задорнова, Валентины Гнатюк и Юлии Гнатюк "Руны Вещего Олега", ООО "Якаб Трейд" — на ввоз книги А. Десницкого "Христианство. Настоящее. Россия, XXI век", а также ООО "Форс Украина"- на ввоз книг Елизаветы Дворецкой "Ольга, княгиня воинской удачи", Николая Леонова, Алексея Макеева "Опасная масть", — говорится в сообщении.

    В комитете добавили, что всего Госкомтелерадио, начиная с мая 2017 года, предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз более 11 тысяч наименований издательской продукции с РФ и неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Доказательств этому предоставлено не было. МИД РФ назвал эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями".

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