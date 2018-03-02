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    Культура

    В Украине пресекли попытку ввоза книг из "государства-агрессора"

    (обновлено: )11003
    Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.
    Попытка контрабанды российских книг в Сумской области
    facebook.com/SecurSerUkraine

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками в Сумской области заявили о выявлении попытки контрабанды российских книг.

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    Newsone/Youtube
    Экс-министр и "свободовец" схлестнулись из-за артистов, выступающих в РФ

    "Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен (37 тысяч долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

    Согласно украинским законам, издания, ввезенные без соответствующего разрешения Госкомтелерадио, считаются нелегальными.

    В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. 

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва, в свою очередь, заявляет, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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