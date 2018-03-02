В Украине пресекли попытку ввоза книг из "государства-агрессора"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками в Сумской области заявили о выявлении попытки контрабанды российских книг.

"Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен (37 тысяч долларов)", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Согласно украинским законам, издания, ввезенные без соответствующего разрешения Госкомтелерадио, считаются нелегальными.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.