В Киеве продавцов оштрафовали за торговлю книгами из РФ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Трое физических лиц-предпринимателей оштрафованы за распространение на территории Украины без соответствующих разрешений книги из России.

Об этом сообщает Госкомтелерадио.

Решение принято в соответствии со статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле".

Административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс 230 гривен наложены на трех физлиц-предпринимателей: ФЛП Половьяна (торговал книгами без разрешительных документов на киевском книжном рынке "Петровка"), ФЛП Песенкову (ТРЦ "Навигатор", Киев) и ФЛП Харченко.

Госкомтелерадио напоминает, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому, книжная продукция из России может быть ввезена и распространяться в Украине только по спецразрешению.

Ранее Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) сообщил, что запретил ввоз из России еще ряда книг, в частности, детской серии "Путешествие вокруг света".