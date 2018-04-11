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    Киев

    В Киеве продавцов оштрафовали за торговлю книгами из РФ

    (обновлено: )5712
    Госкомтелерадио напоминает, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому, книжная продукция из РФ может быть ввезена и распространяться в Украине только по спецразрешению.
    Книжный рынок Петровка
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Трое физических лиц-предпринимателей оштрафованы за распространение на территории Украины без соответствующих разрешений книги из России.

    Книга из серии Путешествие вокруг света
    "Книжная нора"
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    Об этом сообщает Госкомтелерадио.

    Решение принято в соответствии со статьей 28-1 Закона Украины "Об издательском деле".

    Административно-хозяйственные штрафы в размере 37 тыс 230 гривен наложены на трех физлиц-предпринимателей: ФЛП Половьяна (торговал книгами без разрешительных документов на киевском книжном рынке "Петровка"), ФЛП Песенкову (ТРЦ "Навигатор", Киев) и ФЛП Харченко.

    Госкомтелерадио напоминает, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, согласно которому, книжная продукция из России может быть ввезена и распространяться в Украине только по спецразрешению.

    Ранее Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) сообщил, что запретил ввоз из России еще ряда книг, в частности, детской серии "Путешествие вокруг света".

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