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    Растрогала...Собака стащила из магазина книгу "Мои одинокие дни"

    (обновлено: )14150
    Как видно на камерах наблюдения, никем не замеченный пес направился к полкам, как обычный покупатель. Затем схватил одну книгу и вышел.
    Собака украла в магазине книгу Мои одинокие дни
    boredpanda.com

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. 

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    REUTERS Mark Meyer
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    В бразильском Ново-Амбургу собака украла книгу из книжного магазина Infinity. Об этом узнали не сразу, а когда один покупатель возвратил найденную на улице книгу, сообщает Bored Panda.

    Тогда охрана решила посмотреть записи камер, чтоб понять, кто ее вынес, и увидела бездомного пса, который любил проводить время неподалеку, но никогда не заходил внутрь.

    Как видно на камерах наблюдения, никем не замеченный пес направился к полкам, как обычный покупатель. Затем схватил одну книгу и вышел.

    Всех поразило, что книга, украденная одиноким псом, называлась "Мои одинокие дни".

    После этого собака стала знаменитостью, ее взяли в приют и сейчас ищут хозяина. А книжку со следами зубов хранят в магазине как сувенир.

    boredpanda.com
    Собака украла в магазине книгу "Мои одинокие дни"
    boredpanda.com
    Собака украла в магазине книгу "Мои одинокие дни"

    Напомним, фото собаки, напоминающей дочь президента США Дональда Трампа Иванку, вызвала небывалый интерес в сети.

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