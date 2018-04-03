Растрогала...Собака стащила из магазина книгу "Мои одинокие дни"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина.

В бразильском Ново-Амбургу собака украла книгу из книжного магазина Infinity. Об этом узнали не сразу, а когда один покупатель возвратил найденную на улице книгу, сообщает Bored Panda

Тогда охрана решила посмотреть записи камер, чтоб понять, кто ее вынес, и увидела бездомного пса, который любил проводить время неподалеку, но никогда не заходил внутрь.

Как видно на камерах наблюдения, никем не замеченный пес направился к полкам, как обычный покупатель. Затем схватил одну книгу и вышел.

Всех поразило, что книга, украденная одиноким псом, называлась "Мои одинокие дни".

После этого собака стала знаменитостью, ее взяли в приют и сейчас ищут хозяина. А книжку со следами зубов хранят в магазине как сувенир.

boredpanda.com Собака украла в магазине книгу "Мои одинокие дни"

boredpanda.com Собака украла в магазине книгу "Мои одинокие дни"

Напомним, фото собаки, напоминающей дочь президента США Дональда Трампа Иванку, вызвала небывалый интерес в сети.