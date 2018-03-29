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    Культура

    Экс-любовница музыканта R Kelly заявила о наличии у него секс-темницы с девочками

    (обновлено: )132
    Бывшая любовница артиста рассказала, что у него есть секс-темница, в которой Келли держит несовершеннолетних девочек. Также он якобы принуждал их к оральному сексу.
    Ар Келли
    wikipedia

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Американского музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под сценическим именем R Kelly, обвинили в растлении 14-летней девочки, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

    Одна из бывших любовниц Келли, 34-летняя Китти Джонс, рассказала о том, что он с 2011 года "тренировал" ее и принуждал заниматься сексом в секс-темнице не менее 10 раз.

    "Мне представили одну из девочек, которую, как мне сказал Келли, он "тренировал" с тех пор, как ей было 14 лет, — это его слова", — отметила Джонс. Она добавила, что своих девушек Келли называл "питомицами".

    По словам женщины, однажды Келли заставил одну из "питомиц" ползти по полу к Джонс и заниматься с ней оральным сексом. "Он сказал: "Это одна из моих чертовых питомиц, я натренировал ее. Она научит тебя, как быть со мной"", — цитирует артиста Китти Джонс.

    Представители Келли отказались комментировать эту информацию.

    Напомним, ранее белорусский гимнаст, шестикратный олимпийский чемпион Виталий Щербо обратился в суд США в связи с обвинениями в изнасиловании украинской коллеги, двукратной олимпийской чемпионки Татьяны Гуцу.

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