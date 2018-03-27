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    Культура

    Дочь знаменитых актеров обнажилась на отдыхе

    (обновлено: )1261
    Дочь знаменитых актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса сфотографировалась обнаженной на отдыхе. Снимок в соцсети Instagram, на котором она позирует вместе с рыжей собачкой, оценили более 8 тыс человек.
    Талула Бель Уиллис
    @buuski

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Дочь легендарных актеров — Деми Мур и Брюса Уиллиса, Талула Бель Уиллис, сфотографировалась обнаженной на отдыхе.

    Снимок в соцсети Instagram, на котором она позирует вместе с рыжей собачкой, оценили более 8 тыс человек.

    @buuski
    Талула Бель Уиллис

    Ранее Талула призналась, что ее часто критиковали из-за внешности.

    Ранее сообщалось, что Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском". Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы. Присутствовали также и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.

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