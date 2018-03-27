Дочь знаменитых актеров обнажилась на отдыхе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Дочь легендарных актеров — Деми Мур и Брюса Уиллиса, Талула Бель Уиллис, сфотографировалась обнаженной на отдыхе.

Снимок в соцсети Instagram, на котором она позирует вместе с рыжей собачкой, оценили более 8 тыс человек.

@buuski Талула Бель Уиллис

Ранее Талула призналась, что ее часто критиковали из-за внешности.

Ранее сообщалось, что Лорак дала большой сольный концерт в Москве на СК "Олимпийском". Послушать и поздравить Лорак пришел весь светский бомонд Москвы. Присутствовали также и пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков с женой, олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой.