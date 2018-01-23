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    В возрасте 105 лет скончалась самая пожилая актриса Голливуда

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    Актриса Конни Сойер была самой пожилой работающей актрисой Голливуда. На ее счету более 140 фильмов и сериалов, в том числе "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".
    Старейшая актриса Голливуда Конни Сойер
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Самая пожилая актриса Голливуда Конни Сойер скончалась на 106 году жизни, передает издание Deadline.

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    По информации издания, Сойер скончалась во вторник, 23 января, в своем доме в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния. О том, что послужило причиной смерти актрисы, не сообщается.

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    Актриса была самой пожилой работающей актрисой Голливуда. Она продолжала работать до конца 2017 года. На счету актрисы более 140 фильмов и сериалов. Сойер снялась в таких известных фильмах, как "Тупой и еще тупее", "Ананасовый экспресс" и "Когда Гарри встретил Салли".

    Ранее сообщалось, что в США скончалась продюсер фильмов "Голодные игры" и "Звездные войны" Эллисон Шермур. 

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