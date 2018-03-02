Статую Вайнштейна на "диване для кастинга" установили в Голливуде

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Уличные художники за три дня до вручения премий "Оскар" установили в Голливуде позолоченную статую скандального продюсера Харви Вайнштейна.

Читайте также: The American Conservative: масштаб мерзостей Кевина Спейси огромен

Как сообщает издание Hollywood Reporter, скульптура представляет собой диван, на которой сидит Вайнштейн в банном халате и со статуэткой "Оскара" в руках. Арт-объект носит название "Диван для кастинга", его авторами стали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро, ранее известный как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа.

Сатирическая инсталляция установлена на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре "Долби" состоится церемония вручения статуэток.

Hollywood Reporter Статуя Харви Вайнштейна на "диване для кастинга" в Голливуде

В США влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.