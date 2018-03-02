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    Статую Вайнштейна на "диване для кастинга" установили в Голливуде

    Тема:

    Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун... (92)

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    Скульптура представляет собой диван, на которой сидит скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн в банном халате и со статуэткой "Оскара" в руках.
    Статуя Харви Вайнштейна на диване для кастинга в Голливуде
    Hollywood Reporter

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Уличные художники за три дня до вручения премий "Оскар" установили в Голливуде позолоченную статую скандального продюсера Харви Вайнштейна.

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    Как сообщает издание Hollywood Reporter, скульптура представляет собой диван, на которой сидит Вайнштейн в банном халате и со статуэткой "Оскара" в руках. Арт-объект носит название "Диван для кастинга", его авторами стали художники Пластик Джизус и Джошуа Монро, ранее известный как создатель обнаженных статуй Дональда Трампа.

    Сатирическая инсталляция установлена на Голливудском бульваре, где 4 марта в театре "Долби" состоится церемония вручения статуэток.

    Hollywood Reporter
    Статуя Харви Вайнштейна на "диване для кастинга" в Голливуде

    В США влиятельного кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала коллективный иск в нью-йоркский суд против продюсера и представителей основанной им компании.

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