Давай, девочка, разденься. До Литвы добрался "вирус Вайнштейна"

РИА Новости Украина

Автор материала — Александр Липовец.

Вслед за Америкой и Европой литовскую "культурную общественность" поразил "вирус домогательства". На известных деятелей посыпались обвинения в сексуальных пристрастиях к своим подчиненным – молодым художницам, актрисам и другим служительницам Мельпомены, пишет Sputnik Литва.

Примечание: данный текст был написан до обвинений главы Русского драматического театра в Литве, режиссера Йонаса Вайткуса в адрес Sputnik Литва. Агентство публикует материал в неизмененном виде.

Первыми жертвами "вируса домогательств", добравшегося до Литвы после инкубации в США, стали преподаватели Вильнюсской художественной академии. На прошлой неделе из академии уволился по собственному желанию известный художник, лауреат Национальной премии Йонас Гасюнас. Несколько бывших студенток в соцсетях сообщили, что Гасюнас в годы их учебы в вузе склонил невинных студенток к интимной близости. Второй жертвой осветленной памяти молодых художниц пал доцент ВХА Арвидас Лиепонюс. О его увольнении из кузницы художественных кадров уже сообщил ректор ВХА Аудрюс Климас.

Вслед за художниками "отвечать за грешки" настал черед и театральных режиссеров. Сначала актриса Юлия Степонайтите и художница Пауле Боцюлайте через те же соцсети поведали всей Литве о том, что в прошлом стали жертвами домогательств известного режиссера Шарунаса Бартаса.

А на днях сценограф Симона Бекшайте очнулась от амнезии и вспомнила, что девять лет назад лауреат Национальной премии, ныне главный режиссер Русского драматического театра Йонас Вайткус в подвыпившем состоянии у себя на квартире стал предлагать Симоне всякие неприличности.

И это как раз накануне конкурса на должность главного режиссера театра русдрамы, в котором Йонас Вайткус собирался принять участие и остаться руководителем театра на третий срок полномочий.

Если звезды зажигаются…

Адюльтерами в среде "творческой интеллигенции" никого особо не удивишь. Известно, что "творцы" создают свои шедевры в порыве влюбленности и страсти. Часто менять любовниц и любовников – в порядке вещей. А желтая пресса во все времена пестрела рассказами о новых романах в среде художников, поэтов и актеров.

О них написаны сотни романов, пьес и картин, сняты тысячи фильмов. Супружеская измена в этих шедеврах преподносится как сладкая "клубничка" в обыденной жизни, благодаря которой каждая девушка может за одну ночь из простушки превратиться в звезду.

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Талантливых много, а Олимп, увы, тесен. Чтобы на него пробиться, одного таланта мало. Нужно еще везение или "покровитель с Олимпа", который может протянуть руку или… подтолкнуть вниз. А ведь руки вверх, к Олимпу, тянут почти все. Почему же сегодня эти "невинные шалости творцов" приравняли чуть ли не к преступлениям, которые четко прописаны в уголовном кодексе любого государства и называются "изнасилование"?

Только суд вправе решать

Если совершено преступление (изнасилование), то пострадавший или пострадавшая должны немедленно, а не через несколько лет, сообщить об этом в полицию. Обязательно нужно зафиксировать у судмедэксперта следы преступления – побои, ссадины. На насильника будет заведено уголовное дело, и он будет привлечен к ответственности решением суда.

О "домогательствах" же, тем более заявленных через несколько лет, в уголовном кодекса (УК) ничего не написано. А вот жертвам "домогательств" стоит напомнить, что в УК есть реальная статья о даче заведомо ложных показаний. К этим ложным показаниям можно приравнять пост в соцсети и пришить его уже к новому делу по обвинению уже самой "жертвы".

Билл, Доминик и Харви

Самым громким делом "о домогательстве" можно считать адюльтер президента США Билла Клинтона со своей подчиненной Моникой Левински. Но даже наличие следов спермы Клинтона на "платье Моники", которое она хранила долгие годы в холодильнике, не позволили привлечь к ответственности и импичменту похотливого Билла.

Суд также оправдал бывшего главу Международного валютного фонда (МВФ), реального кандидата в президенты Франции Доминика Стросс-Кана. Сначала его "обвиняли" в том, что своей бывшей любовнице из МВФ он выплатил необычайно щедрое выходное пособие.

Сам Стросс-Кан тогда выразил сожаление по поводу этой ситуации и назвал связь с сотрудницей ошибкой. Но затем любвеобильного чиновника обвинили в домогательствах к горничной отеля. Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления.

А полгода назад разразился скандал вокруг любовных похождений известного голливудского продюсера, оскароносного Харви Вайнштейна. Более полусотни актрис обвинили его в сексуальных домогательствах, которые Харви совершал на протяжении многих лет.

Но ни Билл, ни Доминик, ни Харви в тюрьму не сели. А почему? Да потому, что "домогательство" – не преступление, а лишь предложение начальника "лечь в постель", от которого женщина может просто отказаться и уйти "по собственному желанию", гордо подняв голову.

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