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    Культура

    Сальма Хайек о Вайнштейне: он грозил сломать мне коленные чашечки

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    По словам Хайек, конфликт с Вайнштейном возник во время ее съемок в фильме "Фрида", в котором она исполняла главную роль.
    Сальма Хайек
    BERTRAND LANGLOIS / AFP

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Актриса Сальме Хайек заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн угрожал ей сломать коленные чашечки.

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    Об этом она рассказала телеведущей Опре Уинфри на ее подкасте SuperSoul Conversations, пишет NME.

    По словам Хайек, конфликт возник во время ее съемок в фильме "Фрида", в котором она исполняла главную роль. Режиссером фильма выступила Джули Тэймор.

    Актриса сообщила, что Вайнштейн прямо ей сказал, что хотел ее убить. Что касается коленных чашечек, то эту угрозу он произнес в общении с Джули Тэймор.

    Ранее адвокат Харви Вайнштейна сообщил,что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.

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