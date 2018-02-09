Сальма Хайек о Вайнштейне: он грозил сломать мне коленные чашечки

BERTRAND LANGLOIS / AFP

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Актриса Сальме Хайек заявила, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн угрожал ей сломать коленные чашечки.

Об этом она рассказала телеведущей Опре Уинфри на ее подкасте SuperSoul Conversations, пишет NME.

По словам Хайек, конфликт возник во время ее съемок в фильме "Фрида", в котором она исполняла главную роль. Режиссером фильма выступила Джули Тэймор.

Актриса сообщила, что Вайнштейн прямо ей сказал, что хотел ее убить. Что касается коленных чашечек, то эту угрозу он произнес в общении с Джули Тэймор.

Ранее адвокат Харви Вайнштейна сообщил,что в отношении актрисы Умы Турман, раскрывшей детали домогательств со стороны голливудского продюсера, может быть подан иск в суд.