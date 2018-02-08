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    Культура

    Молодая украинская актриса снялась в голливудском фильме

    (обновлено: )35903
    Как выяснилось, на съемках блокбастера 20-летняя актриса работала на одной площадке с Скотом Иствудом, Роном Перлманом и украинской коллегой Милой Кунис.
    Иванна Сахно в фильме Тихоокеанский рубеж
    instagram.com/ivannasakhno

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Молодая украинская актриса киевлянка Иванна Сахно снялась в голливудском фильме "Тихоокеанский рубеж", сообщает  "Сніданок з 1+1".

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    Как выяснилось, на съемках блокбастера 20-летняя актриса работала на одной площадке с Скотом Иствудом, Роном Перлманом и украинской коллегой Милой Кунис.

    По словам Сахно, она родилась в Киеве в семье киношников. А ее киномечта началась уже в восемь лет, когда мама показала девочке фильм "Амели". Уже в следующем году она получила свою первую роль в популярном украинском ситкоме "Леся+Рома".

    В тринадцать лет она уехала учиться в канадскую школу в Ванкувере.

    На большом экране девушка впервые появилась в фильме украинского производства "Иван Сила", в котором сыграла одну из главных ролей.

    Также Иванна исполнила одну из главных ролей в клипе американской группы Green Day.

    Напомним, актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам "Секретные материалы" и "Американские боги", получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде. 

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