Молодая украинская актриса снялась в голливудском фильме

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Молодая украинская актриса киевлянка Иванна Сахно снялась в голливудском фильме "Тихоокеанский рубеж", сообщает "Сніданок з 1+1".

Как выяснилось, на съемках блокбастера 20-летняя актриса работала на одной площадке с Скотом Иствудом, Роном Перлманом и украинской коллегой Милой Кунис.

По словам Сахно, она родилась в Киеве в семье киношников. А ее киномечта началась уже в восемь лет, когда мама показала девочке фильм "Амели". Уже в следующем году она получила свою первую роль в популярном украинском ситкоме "Леся+Рома".

В тринадцать лет она уехала учиться в канадскую школу в Ванкувере.

На большом экране девушка впервые появилась в фильме украинского производства "Иван Сила", в котором сыграла одну из главных ролей.

Также Иванна исполнила одну из главных ролей в клипе американской группы Green Day.

Напомним, актриса Джиллиан Андерсон, известная по сериалам "Секретные материалы" и "Американские боги", получила именную звезду на Аллее славы в Голливуде.