Минни Маус спустя 40 лет присоединилась к Микки на "Аллее славы" в Голливуде

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Героиня всемирно известных мультфильмов Минни Маус получила собственную звезду на "Аллее славы" в Голливуде – спустя 40 лет после своего бойфренда Микки, сообщает профильное издание Variety.

Минни Маус, представляющая, как и ее более знаменитый партнер, симпатичную антропоморфную мышку, впервые появилась на экранах в 1928 году в мультфильме Уолта Диснея "Пароход Вилли".

@wofstargirl Героиня всемирно известных мультфильмов Минни Маус получила собственную звезду на "Аллее славы"

Ее звезда стала 2627-й по счету. Сам Микки появился на "Аллее славы" еще в 1978 году – первым из мультипликационных персонажей.

"Аллея славы" является одной из главных туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.