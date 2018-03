Умер известный британский писатель-романист

КИЕВ, 24 мар — РИА Новости Украина. В Великобритании умер писатель Филип Керр, известный в Европе и Америке как автор детективов. Под псевдонимом Ф. Б. Керр он также создал серию детских книг — Дети лампы. О смерти писателя вечером 23 марта сообщила в Twitter его жена Джейн Тинн.

Отмечается, что Керр умер на 63-м году жизни.

Филип Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Помимо книг для детей, писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа. Наиболее известным стал цикл о детективе Бернхарде Гюнтере, работающем в Чехословакии в период нацистской оккупации.

Свой первый роман "Мартовские фиалки" Керр написал в 1989 году, с того времени из-под его пера вышло более двадцати произведений, из которых 11 романов.RIP beloved Philip Kerr. Creator of the wonderful #BernieGunther. Genius writer and adored father and husband. 1956-2018.

— Jane Thynne (@janethynne) 23 марта 2018 г.

