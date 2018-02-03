"Кого ты защищал?" Российского писателя упрекнули за Савченко

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Российский писатель Владимир Войнович заявил, что сейчас ему все равно, как себя ведет депутат Надежда Савченко. Однако некоторые его упрекают. Такое высказывание прозвучало в интервью программе "Гордон" на телеканале "112 Украина".

Писатель объяснил, что вступился тогда за Савченко, потому что казалось, что ее ждет ужасная судьба.

"Дело кончилось для нее хорошо, но просто она была очередной предполагаемой жертвой российского режима. И вообще казалось, что судьба ее будет ужасной. Поэтому я решил, что обязан за нее заступиться. То есть я считаю, что я тогда был прав, а как она себя ведет — я за нее не отвечаю. Она мне не дочь, не внучка — как ведет, это вам в Украине виднее. Мне все равно, как она себя ведет", — сказал Войнович.

При этом он признался, что друзья его упрекают поддержкой Савченко.

"Я слежу за ней, да. И меня некоторые люди попрекают моим письмом и говорят: "Вот видишь ты, кого защищал". А я говорю, что я бы и сейчас ее защищал, потому что суд над ней был несправедливым", — заявил он.

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