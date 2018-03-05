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    Киев

    Квартиру известного писателя в центре Киева залило кипятком

    (обновлено: )16201
    Как сообщил известный писатель Андрей Курков, его квартиру на улице Рейтарской залило кипятком от прорвавшей на чердаке трубы, но коммунальные службы никак не реагировали на ЧП.
    Писатель и кинематографист Андрей Курков
    wikipedia

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Квартиру всемирно известного писателя Андрея Куркова залило кипятком. 

    Как сообщил писатель на своей странице в Facebook, на чердаке прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило кипятком.

    Андрей Курков, facebook
    Потоп в квартире Андрея Куркова
    Андрей Курков, facebook
    Потоп в квартире Андрея Куркова
    Андрей Курков, facebook
    Потоп в квартире Андрея Куркова

    "Спасите-помогите! Час назад прорвало горячую на чердаке, заливает кипятком так, что потолок упал! Аварийку вызвали — до их пор нет. Уже несколько этажей насквозь прошел кипяток",  — сообщил Курков. 

    Позже писатель сообщил, что отопление удалось перекрыть своими силами, так как сантехник отказался лезть на чердак из-за "давления".

    Ранее сообщалось, что на улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего дороги в жилом квартале быстро затопило.

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