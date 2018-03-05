Квартиру известного писателя в центре Киева залило кипятком

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Квартиру всемирно известного писателя Андрея Куркова залило кипятком.

Как сообщил писатель на своей странице в Facebook, на чердаке прорвало трубу с горячей водой, в результате в квартире обвалился потолок, и ее залило кипятком.

Андрей Курков, facebook Потоп в квартире Андрея Куркова

Андрей Курков, facebook Потоп в квартире Андрея Куркова

Андрей Курков, facebook Потоп в квартире Андрея Куркова

"Спасите-помогите! Час назад прорвало горячую на чердаке, заливает кипятком так, что потолок упал! Аварийку вызвали — до их пор нет. Уже несколько этажей насквозь прошел кипяток", — сообщил Курков.

Позже писатель сообщил, что отопление удалось перекрыть своими силами, так как сантехник отказался лезть на чердак из-за "давления".

Ранее сообщалось, что на улице Лятошинского в Голосеевском районе Киева произошел прорыв трубы, из-за чего дороги в жилом квартале быстро затопило.