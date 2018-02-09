Украинская поп-звезда в красном платье взорвала Instagram

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой фотографией на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков.
Снимок набрал почти 123 тысячи "лайков". На нем поп-звезда запечатлена в красном обтягивающем платье и с ярким макияжем.
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Среди комментариев — "Настя, ты — кусочек счастья", "Красавица", "Просто бомба", "На Седокову похожа", "Неземная", "Невероятная".
Настя Каменских
Ранее Каменских взорвала интернет снимком в черном кружевном белье.