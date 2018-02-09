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    Украинская поп-звезда в красном платье взорвала Instagram

    (обновлено: )89533
    Снимок, на котором Настя Каменских запечатлена в красном обтягивающем платье и с ярким макияжем, набрал почти 123 тысячи "лайков". Подписчики в очередной раз расхвалили певицу.
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новой фотографией на своей странице в Instagram, за которой следят более 2,4 миллиона подписчиков.

    Снимок набрал почти 123 тысячи "лайков". На нем поп-звезда запечатлена в красном обтягивающем платье и с ярким макияжем.

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    Среди комментариев — "Настя, ты — кусочек счастья", "Красавица", "Просто бомба", "На Седокову похожа", "Неземная", "Невероятная".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее Каменских взорвала интернет снимком в черном кружевном белье.

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