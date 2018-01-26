Девушка Сноудена не боится показывать свои сексуальные фантазии в сети

Девушка беглого агента АНБ Эдварда Сноудена балерина Линдси Миллс переехала в Москву и публикует свои фото в Instagram. Большинство из них довольно странные: в корзине для белья и со шваброй на голове.

Чем Эдвард Сноуден занимается в России, до сих пор неизвестно. В своем Twitter он публикует статьи о безопасности в интернете, а недавно рассказал о новом проекте – приложении для андроидов Haven, защищающем от слежки. При этом его спутница ведет публичный образ жизни.

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После переезда в Россию в ее Instagram появились фотографии с Эдвардом возле елки, на пляже, а также изображения, на которых Миллс валяется посреди кленовых листьев, обматывает голову шваброй, сидит в корзине для белья, обнимает деревья, ест часы и не только.