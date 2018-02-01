Самая сексуальная полицейская Киева сделала новую фотосессию

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сотрудница киевской патрульной полиции Людмила Милевич, которая известная своим гламурным образом жизни и любовью к селфи, опубликовала новую фотосессию.
На фото Людмила позирует вместе со своими коллегами — полицейскими в форме.
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На одной из фото Милевич со столичными полицейскими стоят возле спортивного снаряжения и нагруженной штанги.
На другом снимке Людмила и ее подруга позируют в задымленной студии с красной подсветкой.
В ноябре 2017 года Милевич оригинально отметила свое 30-летие: девушка выложила небольшую запись танца на столе в обнимку с воздушными шарами в виде цифры 30.
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