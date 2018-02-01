Самая сексуальная полицейская Киева сделала новую фотосессию

Фото instagram.com/lyudmila_milevich/

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сотрудница киевской патрульной полиции Людмила Милевич, которая известная своим гламурным образом жизни и любовью к селфи, опубликовала новую фотосессию.

На фото Людмила позирует вместе со своими коллегами — полицейскими в форме.

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На одной из фото Милевич со столичными полицейскими стоят возле спортивного снаряжения и нагруженной штанги.

Фото facebook.com/functional.multiathlon Людмила Милевич (справа) и ее коллеги со спортивными снарядами

На другом снимке Людмила и ее подруга позируют в задымленной студии с красной подсветкой.

Фото instagram.com/lyudmila_milevich/ Киевская полицейская Людмила Милевич (слева) и ее коллега

В ноябре 2017 года Милевич оригинально отметила свое 30-летие: девушка выложила небольшую запись танца на столе в обнимку с воздушными шарами в виде цифры 30.

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