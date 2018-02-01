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    Общество

    Самая сексуальная полицейская Киева сделала новую фотосессию

    (обновлено: )1358014
    Самая известная девушка-полицейская Киева вместе с коллегами прорекламировала фитнес-зал, в котором занимаются правоохранители.
    Киевская полицейская Людмила Милевич и ее коллеги
    Фото instagram.com/lyudmila_milevich/

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сотрудница киевской патрульной полиции Людмила Милевич, которая известная своим гламурным образом жизни и любовью к селфи, опубликовала новую фотосессию.

    На фото Людмила позирует вместе со своими коллегами — полицейскими в форме.

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    На одной из фото Милевич со столичными полицейскими стоят возле спортивного снаряжения и нагруженной штанги.

    Фото facebook.com/functional.multiathlon
    Людмила Милевич (справа) и ее коллеги со спортивными снарядами

    На другом снимке Людмила и ее подруга позируют в задымленной студии с красной подсветкой.

    Фото instagram.com/lyudmila_milevich/
    Киевская полицейская Людмила Милевич (слева) и ее коллега

    В ноябре 2017 года Милевич оригинально отметила свое 30-летие: девушка выложила небольшую запись танца на столе в обнимку с воздушными шарами в виде цифры 30.

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