В понедельник простятся с актером Михаилом Державиным

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Родные, коллеги и поклонники таланта актера Михаила Державина, который ушел из жизни 10 января, простятся с ним в понедельник в Театре сатиры в Москве, сообщили РИА Новости представители театра.

Выдающийся сатирический и драматический актер Михаил Державин, который покорил миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом, ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 81 года.

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"Прощание с народным артистом Михаилом Державиным состоится в понедельник, 15 января, с 11.00 часов (10.00 по Киеву), с 12.00 (11.00 по Киеву) начнется гражданская панихида. Михаил Державин будет похоронен на Новодевичьем кладбище", — сказал представитель театра.

Михаил Державин родился в семье известного актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина. В юности он смотрел все спектакли с участием отца и не мог представить другую жизнь кроме актерской. В восемнадцать лет он поступил в Щукинское училище, и уже на втором курсе исполнил дебютную роль в фильме "Они были первыми" Юрия Егорова.

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После выпуска Державин недолгое время проработал в Московском театре имени Ленинского комсомола и театре на Малой Бронной, а в 32 года поступил в Театр сатиры, где служил до конца своих дней. Он исполнил главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев".

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Несмотря на то, что главное место в творческой карьере он всегда отводил театру, кинодеятельность Державина была не менее богатой. Он снялся в картинах "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.