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    Умер Михаил Державин, который приносил радость в театр, кино, жизнь

    (обновлено: )241
    Главное место в творческой карьере актер всегда отводил театру, но его кинодеятельность была не менее богатой. Он снялся в картинах "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка" и других.
    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина 

    Народный артист России Михаил Державин, выдающийся сатирический и драматический актер, покоривший миллионы зрителей несравненным чувством юмора, обаянием и талантом, ушел из жизни в среду после продолжительной болезни на 82 году жизни.

    Близкие люди, коллеги и поклонники таланта Михаила Державина простятся с ним в понедельник в Театре сатиры. По просьбе родственников и руководства театра, артиста похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщают РИА Новости.

    Лучшие номера Михаила Державина и Александра Ширвиндта
    Виде пользователь Youtube Геннадий Курков
    Умер Михаил Державин: его лучшие номера в дуэте с Александром Ширвиндтом

    Судьба Державина была предопределена с самого начала — он родился в семье известного актера Театра имени Вахтангова Михаила Державина, и с детства был погружен в театральную среду. К ним в гости в дом на легендарной улице Вахтангова (ныне — Большой Николопесковский переулок) приходили многие знаменитые артисты того времени, а их дети сами ставили театральные представления, делая занавес из географических карт. Именно тогда зародилась его дружба с Александром Ширвиндтом, с которым позднее они образовали великолепный творческий союз, покоривший миллионы зрителей.

    В юности Державин смотрел все спектакли с участием отца и не мог представить другую жизнь кроме актерской. С учебой ломать голову тоже не пришлось — в восемнадцать лет он отнес документы соседний подъезд в Щукинское училище, причем поступал сам, на общих основаниях. Свою дебютную роль он исполнил еще на втором курсе — в фильме "Они были первыми" Юрия Егорова.

    После выпуска он недолгое время проработал в Московском театре имени Ленинского комсомола и театре на Малой Бронной, а в 32 года поступил в Театр сатиры, где служил до конца своих дней. Он исполнил главные роли в спектаклях "Горе от ума", "Вишневый сад", "Тартюф", "Молчи грусть, молчи", "Прощай, конферансье!", "Бешеные деньги", "Счастливцев-Несчастливцев".

    Несмотря на то, что главное место в творческой карьере он всегда отводил театру, кинодеятельность Державина была не менее богатой. Он снялся в картинах "Они были первыми", "Трое в лодке, не считая собаки", "Моя морячка", "Жених из Майами", "Старые клячи" и других.

    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста

    Коллеги по сцене и близкие Михаила Державина восприняли известие о его смерти с огромным потрясением. По словам народной артистки Веры Васильевой, с уходом Державина, чудесного и очень талантливого человека, театр Сатиры понес тяжелую утрату.

    "Я проработала с Михаил Михайловичем долгое время и кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное", — сказала она РИА Новости.

    Народный артист России Валентин Гафт признался, что говорить об уходе Михаила Державина ему невероятно трудно. Около 20 лет назад они вместе снялись в комедии режиссера Эльдара Рязанова "Старые клячи". Гафт вспомнил творческий союз Державина и Александра Ширвиндта, отметив, что они всегда чувствовали время.

    "Они ходили по тонкой кромке, но никогда их остроты не были обидными. Они украшали любую компанию, они приносили радость в жизнь. Это были люди, Михаил Михайлович Державин, которые не падали духом и были очень добрыми", — отметил артист. Он добавил, что Державин был не только прекрасным комедийным, но и драматическим артистом, который навсегда останется в памяти зрителей.

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    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян

    Многие поклонники творчества Михаила Державина запомнили его по роли пана Ведущего в юмористической телепередаче "Кабачок 13 стульев", которая выходила на Центральном телевидении с 1966 по 1980 год. Ироничные герои шоу мгновенно покорили зрителей и стали всенародными любимцами. Народная артистка России Наталья Селезнева рассказала, что на съемках именно Державин легко мог разрядить обстановку.

    "Когда мы снимали "Кабачок" и днем, и ночью, и нервы у всех были на пределе, только Михал Михалыч мог своей шуткой, улыбкой снять это напряжение. Державин был очень талантливым и органичным артистом. Он очень мучился в последнее время, и никак нельзя было ему помочь. Его кончина — потеря огромная для театра и глубочайшая личная потеря для меня", — сказала Селезнева.

    Сбор труппы Московского академического театра Сатиры
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    Михаил Державин. Справка

    По ее словам, Державин всегда был для нее настоящим другом, с которым можно было поделиться любой радостью и горестью.

    "Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек", — поделилась артистка.

    Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Державина баловнем судьбы, который самые простые роли делал звездными.

    "Мы всегда знали, что Михаил Михайлович – настоящий артист. Необычайно органичный, глубокий, очень искренний, способный к решению самых разных творческих задач. Он был всенародным любимцем и самые простые роли он делал звездными и потому весь народ распевал "И когда на море качка" (из фильма "Моя морячка" – Ред.), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход его очень горек для всех, кто любил его как актера и как человека", — добавил он в беседе с РИА Новости.

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