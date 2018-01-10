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    Культура

    Вдова Державина назвала причину смерти актера

    (обновлено: )165202
    Вдова Михаила Державина Роксана Бабаян сообщила, что актер болел давно, летом 2017 года он перенес инфаркт, в последнее время Державин лечился в военном госпитале.
    Актер Михаил Державин с супругой Роксаной Бабаян
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Актер Михаил Державин болел давно – сердце, несколько операций на сосудах, сахарный диабет.

    Бенефис народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Михаил Державин: яркие кадры из жизни знаменитого артиста

    Об этом рассказала вдова актера Роксана Бабаян.

    "Врачи убрали тромб, почистили сосуды. Летом Михаил Михайлович перенес инфаркт. В начале сезона он не пришел на сбор труппы, но его коллеги надеялись, что он поправится и выйдет на сцену. Увы, чудо не произошло. В последнее время Державин лечился в военном госпитале.  Он умер в больнице. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с недугами", — рассказала вдова "КП в Украине".

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Державина захоронят на Новодевичьем кладбище по просьбе родственников и ходатайству руководства Театра сатиры.

    Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.

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