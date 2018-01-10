Вдова Державина назвала причину смерти актера

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Актер Михаил Державин болел давно – сердце, несколько операций на сосудах, сахарный диабет.

Об этом рассказала вдова актера Роксана Бабаян.

"Врачи убрали тромб, почистили сосуды. Летом Михаил Михайлович перенес инфаркт. В начале сезона он не пришел на сбор труппы, но его коллеги надеялись, что он поправится и выйдет на сцену. Увы, чудо не произошло. В последнее время Державин лечился в военном госпитале. Он умер в больнице. Врачи делали все возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с недугами", — рассказала вдова "КП в Украине".

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Державина захоронят на Новодевичьем кладбище по просьбе родственников и ходатайству руководства Театра сатиры.

Народный артист России Михаил Державин ушел из жизни в среду, 10 января, после тяжелой и продолжительной болезни.

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