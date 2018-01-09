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    Культура

    Пугачева поразила внешним видом

    (обновлено: )77622
    Известная российская певица и композитор, народная артистка СССР Алла Пугачева продемонстрировала, что находится в отличной форме.
    Алла Пугачева и Максим Галкин в компании друзей
    Ольга Орлова, instagram

    КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Известная российская певица и композитор, народная артистка СССР, "Примадонна" российского шоу-бизнеса Алла Пугачева поразила своих поклонников отличной формой.

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    Фотографию певицы выложила в своем инстаграм ее коллега Ольга Орлова.

    "Рождественские встречи", — подписала фото Орлова.

    Ольга Орлова, instagram
    Алла Пугачева и Максим Галкин в компании друзей

    Поклонники Пугачевой написали, что Аллу Борисовну не узнать и она находится просто в отличной форме.

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    Ранее сообщалось, что Пугачева опубликовала на своей странице в instagram фотографию своих четырехлетних двойняшек Гарри и Елизаветы. Поклонники написали массу восторженных комплиментов певице, отметив, что Лиза — копия своей знаменитой мамы, а Гарри похож на папу.

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