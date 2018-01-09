Пугачева поразила внешним видом

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Известная российская певица и композитор, народная артистка СССР, "Примадонна" российского шоу-бизнеса Алла Пугачева поразила своих поклонников отличной формой.

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Фотографию певицы выложила в своем инстаграм ее коллега Ольга Орлова.

"Рождественские встречи", — подписала фото Орлова.

Ольга Орлова, instagram Алла Пугачева и Максим Галкин в компании друзей

Поклонники Пугачевой написали, что Аллу Борисовну не узнать и она находится просто в отличной форме.

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Ранее сообщалось, что Пугачева опубликовала на своей странице в instagram фотографию своих четырехлетних двойняшек Гарри и Елизаветы. Поклонники написали массу восторженных комплиментов певице, отметив, что Лиза — копия своей знаменитой мамы, а Гарри похож на папу.