Соцпомощь государства населению: где кнут, где пряник?

Валерий Песецкий, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики

В 2014-м году власть, впервые существенно подняв тарифы на услуги ЖКХ, внушала обывателю: мол, ничего страшного, в ваш карман никто не залезет. Все оплатит государство. Через систему субсидий. Так что спите спокойно и не обращайте внимания на очередное объявление о росте цен на отопление, газ, горячую и холодную воду, электричество.

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И население, спустя время уверовало в эту пропаганду и долгое время не проявляло признаков беспокойства. Дошло до того, что в прошлом году за субсидиями обратилось около 10 млн домохозяйств страны. То есть почти четыре пятых от существующих. С такими темпами роста их число уже в следующем отопительном сезоне может перешагнуть черту в 90%.

Собственно, в той же Тернопольской области число субсидиантов приблизилось к 100% домохозяйств. Естественно, спустя пару лет после действия программы "все за субсидией" стало очевидно, что денег в госбюджете на покрытие обязательств перед ЖКХ по выплате фактических долгов населения за сохранения остатков комфорта советского периода катастрофически не хватает.

Так прошлый год, был закончен с почти тридцатимиллиардным долгом бюджета перед коммунальщиками. Выплаты перенесли на год текущий, запланировав на эти цели более 70 млрд. гривен. Которых точно не хватит. Да и неизвестно будут ли. Потому правительство резко озадачилось поиском инструментов по сокращению числа субсидиантов в следующем отопительном сезоне. При этом в одну обертку завернув "кнут и пряник".

Первый отразился в введении ряда критериев, которые отсекут часть семей от госпомощи. Начиная от введения "семейных" деклараций о доходах, вне зависимости от реальной географии проживания членов семей. И заканчивая тем, что право на бюджетную поддержку будут иметь исключительно те, кто, либо официально трудоустроен, либо стоит в очереди на трудоустройство на бирже труда. В противном случае, вы – теневик и имеете, по мнению государства более пяти тысяч дохода. А потому платите услуги ЖКХ в полном объеме.

Впрочем, справедливости ради нужно заметить, что эта норма очевидно направлена против гастарбайтеров. Их по разным оценкам ныне в стране почти половина трудоспособного населения. До десяти миллионов, с учетом тех, кто ездит на сезонные работы. Не от лучшей жизни они отправляются на стройки и поля Европы, в период уборки урожаев. Бегут от голода и нищеты в собственной стране, к возможности хоть как-то прокормить свои семьи дома. Но для государственной власти это не аргумент. Им каждый сэкономленный миллиард на выплате субсидий – возможность личного обогащения, через кражи из бюджетных потоков на иные цели. Начиная от военных расходов и заканчивая строительством дорог.

По мнению экспертов, подобные новации отсекут от государственной помощи минимум 20-30 процентов от числа ныне получающих. Впрочем, возможно, в предвыборный год власть не станет злоупотреблять отказами в субсидиях особенно рьяно. Ведь на кону голоса. И злить электорат – себе дороже. Тем более, что тему очередного завинчивания "гаек" в социальной поддержке населения точно будут в своей кампании использовать потенциальные сменщики нынешнего президента: Тимошенко, Бойко, Гриценко и иже с ними. Так что давать им такой козырь в руки Порошенко точно не с руки. Однако "мягкость" в отказе субсидиантам в продлении помощи или ее назначении будет недолгой.

Авторы урезания бюджетных трат на субсидии, через отсечение части желающих, для компенсации роста социального недовольства предусмотрели механизм монетизации госпомощи. И это как бы "пряник". Мол, государство так доверяет своим нищим согражданам, что готово передоверить им оплату коммунальных услуг, через выдачу наличных на руки. Так будто человек, который стоит перед выбором: купить еды, лекарств или заплатить коммуналку, точно предпочтет последнее.

Здравый смысл-то говорит об обратном. Но для власти он не указ. Потому как такой подход на какое-то время "задобрит" миллионы сограждан перед походом к урнам для голосования. Ну а то, что он как следствие будет иметь катастрофический рост долгов перед коммунальщиками – дело десятое. Было на конец прошлого года – тридцать миллиардов. А в нынешнем будет пятьдесят. Какая разница. Все равно при нынешних подходах ЖКХ-отрасль банкрот.

Усилия Минсоцполитики по отсечению части субсидиантов от госпомощи, на самом деле первый шаг в сокращении участия государства в поддержании своего населения в этот кризисный для страны период. Минфин решил пойти куда дальше в деле "обрезания" бюджетных трат на тех, кто "сидит на шее" у госбюджета.

Так он намерен создать систему проверки законности получения денег украинцами из бюджета и социальных фондов на всех этапах: от назначения соцвыплат до момента их окончания. Соответствующий проект закона о верификации и мониторинге государственных выплат размещен на сайте ведомства. Речь идет обо всех видах выплат из бюджетов всех уровней и соцфондов (пенсии, стипендии, финансовая помощь, субсидии, льготы и др.)

В частности, предлагается создать информационно-аналитическую платформу, которая позволит сличать информацию из различных источников для проверки законности предоставленной госпомощи.

В случае несовпадения данных, по инициативе Минфина информацию дополнительно проверят в том ведомстве, которое ответственно за назначение и определение размера денежных выплат. На проверку отводится не более 30 дней. Но этот период выплаты приостанавливаются. А затем они и вовсе могут быть отменены.

Мало того, если в Минфине в ходе мониторинга уже назначенных выплат обнаружат несоответствия в данных о конкретном человеке, об этом тут же сообщат в тот же собес или Пенсионный фонд. Госорганы обязаны отреагировать на рекомендацию в течение 15 дней.

Если этого не случилось, и в Минфине считают, что выплаты назначены неправомерно, к делу подключат правоохранительные органы. Чтобы выяснить, почему бюджетные распорядители игнорируют рекомендации верификатора.

В этой новации важен не сам факт проверки. А право Минфина останавливать выплаты на период ее осуществления. Которые, как показывает практика работы госорганов может выйти далеко за установленные законом временные рамки. Например, на полгода, период отопительного сезона. Причем придраться формально можно будет к любой мелочи. Например, расхождению данных в одну или пять гривен. То, что смысл новации именно в том, чтобы иметь законную возможность останавливать выплаты, в частности говорит тот факт, что даже в случае установленного нарушения сам получатель помощи может ее не возвращать.

Так статья 1215 Гражданского кодекса утверждает, что безосновательно полученные средства: зарплаты, пенсии, стипендии и другие соцвыплаты, которые выданы физлицу как средства к существованию (это базовый критерий), не могут быть возвращены, если не было злого умысла со стороны получателя.

Кроме удовольствия обирать своих малоимущих, Минфин решил создать тотальную базу для отслеживания материального положения всех граждан страны. Особенно забавно такая инициатива выглядит на фоне того, что для чиновников аналогичную платформу вот уже несколько лет не может создать НАПК.

Что же касается темы субсидий и жилищно-коммунального хозяйства страны в целом, то за последние годы из бюджета было перечислено более 100 млрд. гривен фактически в карманы олигархов, владельцев всяческих энерго и водоканалов. При том, что ремонта и обновления сетей никто из них не ведет. Латают дыры и все. Вопрос: а почему бы в таких обстоятельствах все ЖКХ страны не вернуть через реприватизацию в собственность государства и местных общин? Чтобы средства, выделяемые из бюджета на субсидии, не утекали в оффшоры, а реально шли на модернизацию и обновление коммунального хозяйства. Такой шаг – единственная возможность предохранить Украину от полного развала жилищно-коммунальной инфраструктуры. В противном случае лет через пять-десять ее просто не станет. А на суммы в 70-80 млрд гривен, которые ежегодно идут на субсидии можно было бы за пять-шесть лет возродить отрасль.