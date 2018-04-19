Войны нет. Мировая экономика настроилась на оптимизм

РИА Новости Украина

Индексы на мировых фондовых биржах демонстрируют снижение волатильности и уверенный рост, что свидетельствует о том, что в мировую экономику возвращается оптимизм, уверен украинский экономист Эрик Найман.

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В частности, ВВП Китая вырос на 6,8%, что является отличным темпом роста, сезон корпоративной отчетности в США стартовал также хорошо — подавляющее большинство компаний отчитываются лучше ожиданий и дают хорошие прогнозы на ближайшее будущее.

"Большой войны нет. Так что оптимизм возвращается. Ухабы проехали. И теперь следим, не станет ли этот рост "прыжком дохлой кошки". Это станет понятно к маю", — написал эксперт на своей странице в Facebook.

Как отметил Найман, очередной полугодовой отчет МВФ по мировой экономике (публикуется в октябре и апреле каждый год, правда в январе было обновление), показал лучшие прогнозы по сравнению с январем по темпам роста ВВП среди развитых стран в 2018 году (кроме Канады) и особенно по Испании.

"По развивающимся странам в целом прогноз по темпам роста ВВП остался без изменений. Только заметно улучшены прогнозы по Бразилии, Центральной и Восточной Европе и ЮАР. ЮАР вообще считается чуть ли не главным бенефициаром санкций против России. Ухудшены прогнозы по Ближнему Востоку (кроме Саудовской Аравии). Существенно улучшен прогноз по объемам мировой торговли. А это очень важный показатель для успехов глобальной экономики. Повышен прогноз по инфляции. Так что ждем продолжение ужесточения монетарной политики ФРС, а также шагов в этом направлении от ЕЦБ.

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На стр.34 интересный график из которого видно, что глобальные продажи смартфонов перестали расти. То есть этот сегмент рынка вошел в зрелую фазу. А это угроза для многих компаний этого сектора. Здесь явно будет интересно. Ну и конечно же ждем технологических новинок", — отметил эксперт.

Пост Эрика Наймана в Facebook

Что касается Украины, то ей в отчете МВФ уделено не много места. В частности, прогноз по приросту ВВП на 2018 год остался без изменений, а на 2019 год снижен с 3,5% до 3,3%. Повышен на 1% прогноз по инфляции в 2018 и 2019 годах.