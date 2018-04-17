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    Аналитика и комментарии

    Кристин Лагард: есть рост неопределенности в мировой экономике

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    23 марта вступили в силу новые тарифы на импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента США Дональда Трампа.
    Кристин Лагард
    Associated Press Jose Luis Magana

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Глава МВФ Кристин Лагард считает, что глобальной торговой системе грозит разрыв на части без неотложного проведения экономических реформ, и призывает правительства стран мира отказаться от "протекционизма" и также усилить защиту интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Голос Америки.

    В своей речи, с которой она выступила в Гонконге в среду, Лагард призвала страны мира "отойти от протекционизма". В этих словах можно увидеть намек на недавние решения Вашингтона ввести высокие пошлины на импортную сталь и другие товары, передает американский ресурс. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары.

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    Так, КНР вводит новые тарифы на 128 единиц американской продукции на сумму 3 миллиарда долларов в ответ на пошлины США на китайский алюминий и сталь. 

    В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона нанесли значительный ущерб интересам Китая.

    Напомним, 23 марта вступили в силу новые тарифы на импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента США Дональда Трампа. Они также затронули интересы Китая.

    Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

    В этом контексте власти США 3 апреля опубликовали список товаров из Китая, в отношении которых будут введены 25 % пошлины. В списке 300 наименований промышленного, транспортного и медицинского оборудования китайского производства.

    Как отмечает The Economist, в новой торговой стратегии США заложено много рисков и неравномерностей. Такая стратегия подрывает порядок в торговле на основе существующих правил.

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    Так возник цикл, который, по мнению ряда экспертов, может привести к торговой войне.

    По мнению Лагард, которое приводит Голос Америки, "выгода от торговли перевешивает издержки". Сообщается, что Лагард и ряд других экспертов считают, что в результате торговых войн "проигрывают все", и особенно 800 миллионов человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, "живут в ужасной бедности".

    Невзирая на то, что в словах Лагард усматривается неявная критика администрации Трампа, она также призвала страны мира, вероятно, включая Китай, "более эффективно защищать интеллектуальную собственность". 

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    Президент Трамп и многие иностранные компании, работающие в Китае, как напоминает американский ресурс, жалуются на то, что их "вынуждают передавать технологические секреты китайским партнерским компаниям в обмен на доступ на огромный китайский рынок".

    Показательно, что в условиях угрозы глобальной торговой войны, Лагард также призвала к проведению экономических реформ, в том числе прекращению политики, предусматривающей "несправедливые преференции для государственных предприятий".

    По мнению директора-распорядителя МВФ, глобальная экономика переживает устойчивый подъем, и настало время для экономических реформ. В частности, "таких как открытие доступа к сфере услуг в развивающихся странах и расширение применения цифровых технологий для улучшения государственных услуг, предоставляемых органами власти".

    Экономические реформы носят "неотложный характер" по словам Лагард, "из-за усиления неуверенности, проистекающей из трений в торговле, неопределенной геополитической ситуации, повышения фискальных и финансовых рисков", сообщает сайт организации.

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    Характерно, что выступление Лагард состоялось накануне заседаний в МВФ и Всемирном банке, которые пройдут в Вашингтоне на этой неделе, где ведущие экономисты и финансисты мира будут в очередной раз стремиться найти "решения проблем, связанных с банковской сферой, торговлей, дефицитом и многими другими сферами", передает The Guardian.

    Напомним, ранее, в июле 2017 года, директор-распорядитель МВФ в эфире телеканала CNBC допустила, что мир может постигнуть очередной глобальный финансовый кризис. Глава МВФ  подчеркнула, что "есть циклы, которые мы видели в последние десять лет", и не исключила возможности возникновения нового кризиса. 

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