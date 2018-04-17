Кристин Лагард: есть рост неопределенности в мировой экономике

Владимир Матвеев, обозреватель

Глава МВФ Кристин Лагард считает, что глобальной торговой системе грозит разрыв на части без неотложного проведения экономических реформ, и призывает правительства стран мира отказаться от "протекционизма" и также усилить защиту интеллектуальной собственности. Об этом сообщает Голос Америки.

В своей речи, с которой она выступила в Гонконге в среду, Лагард призвала страны мира "отойти от протекционизма". В этих словах можно увидеть намек на недавние решения Вашингтона ввести высокие пошлины на импортную сталь и другие товары, передает американский ресурс. Китай ответил на это повышением пошлин на американские товары.

Так, КНР вводит новые тарифы на 128 единиц американской продукции на сумму 3 миллиарда долларов в ответ на пошлины США на китайский алюминий и сталь.

В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона нанесли значительный ущерб интересам Китая.

Напомним, 23 марта вступили в силу новые тарифы на импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента США Дональда Трампа. Они также затронули интересы Китая.

Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

В этом контексте власти США 3 апреля опубликовали список товаров из Китая, в отношении которых будут введены 25 % пошлины. В списке 300 наименований промышленного, транспортного и медицинского оборудования китайского производства.

Как отмечает The Economist, в новой торговой стратегии США заложено много рисков и неравномерностей. Такая стратегия подрывает порядок в торговле на основе существующих правил.

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Так возник цикл, который, по мнению ряда экспертов, может привести к торговой войне.

По мнению Лагард, которое приводит Голос Америки, "выгода от торговли перевешивает издержки". Сообщается, что Лагард и ряд других экспертов считают, что в результате торговых войн "проигрывают все", и особенно 800 миллионов человек во всем мире, которые, по оценкам Всемирного банка, "живут в ужасной бедности".

Невзирая на то, что в словах Лагард усматривается неявная критика администрации Трампа, она также призвала страны мира, вероятно, включая Китай, "более эффективно защищать интеллектуальную собственность".

Президент Трамп и многие иностранные компании, работающие в Китае, как напоминает американский ресурс, жалуются на то, что их "вынуждают передавать технологические секреты китайским партнерским компаниям в обмен на доступ на огромный китайский рынок".

Показательно, что в условиях угрозы глобальной торговой войны, Лагард также призвала к проведению экономических реформ, в том числе прекращению политики, предусматривающей "несправедливые преференции для государственных предприятий".

По мнению директора-распорядителя МВФ, глобальная экономика переживает устойчивый подъем, и настало время для экономических реформ. В частности, "таких как открытие доступа к сфере услуг в развивающихся странах и расширение применения цифровых технологий для улучшения государственных услуг, предоставляемых органами власти".

Экономические реформы носят "неотложный характер" по словам Лагард, "из-за усиления неуверенности, проистекающей из трений в торговле, неопределенной геополитической ситуации, повышения фискальных и финансовых рисков", сообщает сайт организации.

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Характерно, что выступление Лагард состоялось накануне заседаний в МВФ и Всемирном банке, которые пройдут в Вашингтоне на этой неделе, где ведущие экономисты и финансисты мира будут в очередной раз стремиться найти "решения проблем, связанных с банковской сферой, торговлей, дефицитом и многими другими сферами", передает The Guardian.

Напомним, ранее, в июле 2017 года, директор-распорядитель МВФ в эфире телеканала CNBC допустила, что мир может постигнуть очередной глобальный финансовый кризис. Глава МВФ подчеркнула, что "есть циклы, которые мы видели в последние десять лет", и не исключила возможности возникновения нового кризиса.